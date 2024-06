Madonnini oboževalci presenečeni: "Kako si mu podobna!"

Oče pop zvezdnice Madonne je praznoval častitljivih 93 let, fotografija iz njegove mladosti pa je razkrila, da mu je hčerka po videzu nedvomno podobna.

V nedeljo je 93 let dopolnil Silvio Ciccone, oče slavne pevke Madonne, ki je očetu ob rojstnem dnevu na Instagramu posvetila čestitko. "Vse najboljše za 93. rojstni dan! Čestitam, da si na vrtiljaku življenja ohranil humor in razum," je zapisala. "Hvala, da z mano deliš življenjsko mantro: 'Grem naprej, dokler mi ne odpadejo kolesa.' Nič naju ne more ustaviti!"

Madonna je ob tem sporočilu objavila tudi niz fotografij, nekaj aktualnih in nekaj iz preteklosti, med njimi pa je največ pozornosti pritegnila tista, na kateri je Silvio še zelo mlad in s katere je očitno, da mu je Madonna zelo podobna.

Mlada Madonna in mladi Silvio Foto: Guliverimage/Instagram

"Moj oče je kot italijanski priseljenec v ZDA preživel marsikaj in doživel veliko travm, a je vedno trdo delal," je 65-letna pop zvezdnica pred časom povedala o svojem očetu. "Naučil me je, kako pomembno je trdo delati in si prislužiti dobro življenje."

Madonna je na očeta zelo navezana, saj je mamo izgubila že leta 1963, ko je imela le pet let, umrla je za rakom dojke.

Preberite še: