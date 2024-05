Ameriška pevka Madonna in njen 35 let mlajši partner Josh Popper sta se po poročanju tabloida The Sun razšla. Skupaj sta bila dobro leto.

Razlog za razhod naj bi bil v tem, da je par težko našel čas zase med pevkino zadnjo turnejo Celebration Tour, ki se je končala v začetku tega meseca.

"Madonna Josha ni videla več mesecev, ker je bil njen urnik tako naporen. Stvari so se preprosto izpele," je za portal povedal vir blizu 65-letne pevke. In dodal: "Med njima resnično ni težav, še vedno imata rada drug drugega. Trenutno se zveza ne zdi izvedljiva, a ostajata prijatelja."

Spoznala sta se prek njenega sina

Da je pevka v zvezi s 30-letnim boksarjem Joshem Popperjem, je marca lani poročal portal Page Six. Videli so jo namreč na enem od njegovih boksarskih dvobojev v New Yorku. Zvezdnica je romanco potrdila nekaj dni kasneje, ko je na svojih družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem se poljubljata. Spoznala sta se prek njenega sina Davida Bande, ki je treniral v boksarjevem studiu v New Yorku.

Popper je pevkino kariero podpiral in se celo udeležil nekaj koncertov v sklopu njene nedavne turneje, s katero je proslavila 40 let glasbene kariere. Decembra 2023 se ji je pridružil tudi na odru koncerta v Brooklynu. Turnejo je končala v začetku tega meseca v velikem slogu – v Riu de Janeiru je priredila brezplačen koncert, na katerega je prišlo več kot 1,6 milijona ljudi.

Pevkino ljubezensko življenje je bilo skozi leta precej pestro. Med letoma 1985 in 1989 je bila poročena z igralcem Seanom Pennom. Leta 1996 se ji je v zvezi s fitnes trenerjem Carlosom Leonom rodila danes 27-letna hči Lourdes. Med letoma 2000 in 2008 je bila poročena z režiserjem Guyjem Ritchiejem, s katerim imata 23-letnega sina Rocca in 18-letnega sina Davida Bando, ki sta ga posvojila iz Republike Malavi. Kasneje je iz iste države posvojila še danes 18-letno Mercy in 11-letni dvojčici Stello in Estere.

Madonna se je marca lani udeležila dvoboja svojega partnerja Josha Popperja v New Yorku. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: