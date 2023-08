Madonna po prihodu iz bolnišnice zaplesala za sledilce #video

Madonna je javno izrazila podporo prijateljev in družine v času svoje bolezni. Pevka je pred dobrim mesecem dni pristala v bolnišnici zaradi bakterijske okužbe, zaradi katere je morala preložiti svojo turnejo. "Ljubezen družine in prijateljev je najboljše zdravilo," je 64-letnica zapisala na enem od družbenih omrežij.

"Kot mati se res lahko ujameš v potrebe svojih otrok in navidezno neskončno dajanje (...) A ko je napočila huda ura, so mi moji otroci stali ob strani," je objavila Madonna in dodala, da je spoznala njihovo plat, ki je doslej še nikoli ni videla.

V začetku julija sporočila, da okreva

"To je naredilo razliko. Prav tako ljubezen in podpora mojih prijateljev," je zapisala Madonna in dodala: "Hvala vsem mojim angelom, ki so me varovali in mi dovolili, da ostanem in dokončam svoje delo!"

Z grammyjem nagrajena pevska ikona s številnimi glasbenimi uspešnicami, kot sta Like a Prayer in Material Girl, je že v začetku julija sporočila, da okreva.

Pred tem je konec junija sporočila, da mora zaradi bolezni preložiti svojo skoraj že razprodano svetovno turnejo Celebration s 84 koncerti, ki naj bi se začeli 15. julija.

Njeni trenutni načrti predvidevajo evropski del turneje, ki naj bi se začela 14. oktobra v Londonu, kot je bilo predvideno, ter preložitev koncertov v ZDA na poznejše datume.

Preberite tudi: