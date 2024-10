Umrl je Christopher Ciccone, Madonnin mlajši brat

Za vedno se je poslovil Christopher Ciccone, mlajši brat popzvezdnice Madonne. "Mojega brata Christopherja ni več," je 66-letna pevka zapisala na Instagramu, "dolgo mi je bil najbližji človek v življenju. Težko je razložiti vez med nama, toda zrasla je iz razumevanja, da sva drugačna in da nama bo družba delala preglavice, ker ne privoliva v status quo."

Ciccone se je od mladosti ukvarjal s plesom in je bil tesno povezan s sestrinim bliskovitim uspehom v 80. letih. Med drugim je nastopil v videospotu za njeno skladbo Lucky Star, bil je umetniški vodja njene svetovne koncertne turneje Blond Ambition in direktor turneje The Girlie Show. Dve desetletji je bil njen najtesnejši sodelavec, skrbel je za njene koreografije, koncerte, videospote in garderobo, urejal je tudi njene domove v New Yorku, Miamiju in Los Angelesu.

Christopher, Madonna in modni oblikovalec Jean Paul Gaultier leta 1990 Foto: Profimedia

Njun odnos pa se je sčasoma začel krhati, kar je Ciccone opisal v svoji avtobiografiji Življenje z mojo sestro Madonno, ki jo je izdal leta 2008. Obtožil jo je, da je v 90. letih brez njegovega pristanka razkrila, da je homoseksualec, njenega nekdanjega moža, režiserja Guyja Ritchieja pa je obtožil, da je homofob. Ko je knjiga izšla, je Madonna medijem izjavila, da je ni prebrala, jo je pa pretreslo, da njen brat prodaja "knjigo o svoji sestri".

Da se je njun odnos ohladil, je Madonna priznala tudi v zapisu, ki ga je ob bratovi smrti objavila na Instagramu: "Imel je oster jezik, ki ga je včasih uporabil tudi proti meni, a sem mu vedno odpustila. Skupaj sva letela v višavah in padala v globine. Nekako pa sva se vedno znova našla, se držala za roke in plesala naprej."

Foto: Guliverimage

"Zadnjih nekaj let ni bilo lahko," je še razkrila, "nekaj časa nisva govorila drug z drugim, a ko je zbolel, sva se spet našla. Trudila sem se obdržati ga pri življenju, kolikor je bilo mogoče. Proti koncu je bil v hudih bolečinah in spet sva se držala za roke. Zaprla sva oči in plesala. Skupaj. Vesela sem, da ne trpi več. Nikoli več ne bo nikogar, kot je bil on. Vem, da nekje pleše."