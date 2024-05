Madonna je priredila brezplačen koncert. Poglejte, koliko ljudi je prišlo.

"Rio, smo v najlepšem kraju na svetu," je Madonna pozdravila več kot 1,6 milijona ljudi, ki so se zbrali na zadnjem koncertu turneje Celebration, s katero je proslavila 40 let glasbene kariere.

Množica se je na sloviti plaži Copacabana začela zbirati že več ur pred začetkom koncerta, ki so ga nekateri označili kar za zgodovinskega. Po plaži so postavili vrsto velikih zaslonov, na katerih so ljudje lahko spremljali nastop, mnogi pa so koncert gledali tudi s plovil, zasidranih pri plaži.

Koncert v Riu je bil češnja na torti turneje, v okviru katere je Madonna priredila okoli 80 koncertov po Evropi in Severni Ameriki. 65-letnica se je na nastopih ozrla na svojo neverjetno, štiri desetletja dolgo glasbeno kariero, ki jo je leta 1984 začela z uspešnico Holiday in nadaljevala z nizom nepozabnih hitov.

65-letna popzvezdnica je do zdaj osvojila sedem grammyjev in prodala več kot 300 milijonov plošč po vsem svetu.