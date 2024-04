Stoječe ovacije za Raiven pred odhodom na Evrovizijo

"Zelo sem hvaležna za stoječe ovacije. Sploh jih nisem pričakovala. V ta koncert sem dala vso svojo energijo, ki mi je še ostala, preden grem na Švedsko, in verjamem, da so obiskovalci to začutili. Občinstvo mi je bilo v veliko podporo in hvaležna sem za energijo, ki so mi jo naklonili," je Raiven po koncertu strnila svoje vtise.

V nostalgično nabitem večeru je akademsko izobražena glasbenica občinstvo popeljala od časa, ko je kot 17-letnica začela razstirati zaveso pristnosti, drugačnosti, nekonvencionalnosti, pa vse do nedavnega kratkometražnega albuma Sirene, pt. 1.

Foto: Matevž Kocjan

Pozornost večera je seveda ukradla glavna protagonistka Siren, skladba Veronika, s katero Raiven 27. aprila potuje na izbor za pesem Evrovizije.

Kot na predevrovizijski turneji, kjer je na prizoriščih v Madridu, Barceloni, Londonu, Amsterdamu in Stockholmu skupno več kot deset tisoč oboževalcev prepevalo "Jaz sem, ti si – Veronika", je za gibalno ekspresijo ob Raiven poskrbela občasna članica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana Mateja Železnik. In podobno kot v videospotu za Veroniko in Ofelijo bodo z njima na evrovizijskem odru stali še Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio in Matteo Moretto pod koreografsko taktirko Lukasa Zuschlaga.

Foto: Matevž Kocjan

Po nastopu na Evroviziji, ki jo vsako leto spremlja več kot 200 milijonov ljudi, bo Raiven nadaljevala svoj pohod po koncertnih odrih, obenem pa za jesen 2025 napoveduje glasbeno-plesno pripoved v Gallusovi dvorani.

