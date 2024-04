Pevka Raiven, ki bo Slovenijo predstavljala na letošnji Evroviziji v Malmöju na Švedskem, je v zadnjih tednih prepotovala Evropo in nastopila na vrsti predevrovizijskih zabav, na katerih je občinstvu predstavila Veroniko, pesem, s katero bo nastopila na Evroviziji.

Kot je povedala na dogodku za medije pred odhodom na Švedsko, jo je izjemno presenetilo, da so ljudje, ki sicer ne razumejo in ne govorijo slovensko, na teh nastopih že obvladali besedilo Veronike in prepevali z njo.

"Tem dogodkom se sicer reče zabave oziroma 'pre-partyji', toda moram reči, da je to za izvajalce predvsem trdo delo," je priznala Raiven. Podobno je poudaril tudi Mario Galunič, odgovorni urednik razvedrilnega programa na RTV Slovenija, ki ji je prišel izrazit podporo in pohvalo.

Poglejte, kaj je povedal o Raiven:

Direktorica RTV Slovenija Ksenija Horvat je ob tem poudarila, da Raiven na Švedskem ne bo predstavljala (le) radiotelevizije, temveč vso državo, to pa je na predstavitvi za medije s svojo prisotnostjo potrdila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Asta Vrečko, Ksenija Horvat in Mario Galunič na medijskem druženju z Raiven Foto: STA

Raiven se zdaj pripravlja na veliki, že razprodan koncert, ki bo v nedeljo v Cankarjevem domu, danes pa je premierno predstavila tudi svojo novo skladbo Ofelija.

Ofelija sledi poti, ki jo je Raiven začrtala z glasbeno-liričnimi aktualizacijami zgodb ikoničnih žensk, med katerimi so Carmen (Habanera), lepa Helena (Ikona), Elektra (Elektrino srce) in seveda Veronika. "Skladba je bila prva, ki sem jo napisala za EP Sirene, pt. 1, in se mi poleg Ikone zdi najbolj plesna skladba, ki sem jo do zdaj izdala," je povedala Raiven.

Poglejte in poslušajte: