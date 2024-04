Andrej Hofer ne bo več komentiral Evrovizije

Andrej Hofer je s svojimi komentarji, ki so nekatere gledalce včasih tudi zmotili, več let veljal za obvezno opremo prenosov Evrovizije na TV Slovenija. "Dobro zna raztegniti tole mednožje" in drugi "hoferizmi" so dvigovali prah, a jih letos ne moremo več pričakovati.

Hofer je že ob koncu lanske Evrovizije izjavil, da zaključuje svojo evrovizijsko pot, in s tem namignil, da se poslavlja s komentatorskega mesta, zdaj pa je to tudi uradno.

Hoferjeva naslednica je Mojca Mavec

Z RTV Slovenija so sporočili, da bo televizijski prenos vseh treh evrovizijskih večerov s komentatorskega mesta v Ljubljani spremljala Mojca Mavec. Točke glasovanja slovenske žirije v finalu pa bo v Malmö sporočila Lorella Flego.

Televizijski prenos Evrovizije bo letos komentirala Mojca Mavec. Foto: Mediaspeed

Andrej Hofer svojo pot nadaljuje na nacionalni televiziji, zdaj vodi oddajo Glasbeni pozdrav ob petkih zvečer.