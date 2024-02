Znano je ime nove oddaje na RTV, ki bo nasledila priljubljeno petkovo

Potem ko so ob koncu lanskega leta ustvarjalci priljubljene glasbene oddaje V petek zvečer naznanili, da nove sezone ne bodo več snemali, sta zdaj znana ime in voditelj nove oddaje ob petkih.

Priljubljeno glasbeno oddajo V petek zvečer, ki sta jo do konca preteklega leta vodila Blaž Švab in Melani Mekicar, bo nadomestila nova oddaja, ki bo vsebovala mešanico elegantnega, zabavnega, modernega šova, vključno s harmoniko, poročajo Slovenske novice.

Znano je novo ime oddaje in kdaj prvič pride na spored

Voditelj nove petkove oddaje, ki se bo imenovala Glasbeni pozdrav, bo Andrej Hofer, ki je urednik oddaj s 25-letno kariero, 16 let pa tudi komentator Pesmi Evrovizije. Hofer bo vodil vseh 26 letošnjih oddaj, prva pa bo na sporedu 15. marca na Televiziji Slovenija.

Poudarek na mladih zasedbah, a tudi na nostalgiji

Urednica oddaje je Ana Benkovič, skupaj s Hoferjem sta scenarista oddaje, nad katero bo bdel tudi režiser Aljaž Bastič.

V prvi oddaji bo osrednja gostja Tjaša Hrovat Steklasa, ki bo zapela z življenjskim sopotnikom in drugo polovico njunega dueta Urošem. Drugi osrednji gost prvega večera bo Janez Per, nekdanji župan Mengša, godbenik, mojster baritona ter vodja Alpskega kvinteta. V oddaji bodo gostje še Oto Pestner, ki je lani obeležil 55. leto solistične kariere, Prebrisani muzikanti ter akademsko izobražena glasbenika in vokalista Eva Černe in Klemen Torkar.

Kot je za Slovenske novice povedal Hofer, bosta njihovi osnovni ideja in vizija, da bodo spremljali dogajanje na narodnozabavnih in festivalskih odrih po Sloveniji ter gostili festivalske nagrajence, mlade sestave, ki se pojavljajo na glasbenem prizorišču, ter posameznike, ki z avtorsko glasbo in prav takim pristopom puščajo sled v slovenskem medijskem prostoru.

"Poudarek pa bo tudi na nostalgiji in spominu na stare čase in vzporedno primerjava s sodobnim, aktualnim utripom dogajanja," je za Slovenske novice o oddaji še povedal Hofer.

