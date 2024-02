Voditeljica Mojca Mavec objavila posnetek brez oblačil #video

Mavčeva, ki je na svojih družbenih omrežjih zelo aktivna, dnevno objavlja trenutke iz svojega življenja. Pred dnevi je s svojimi oboževalci delila posnetek, na katerem se je iz "službene obleke" preoblekla v večerno obleko, pri tem pa se je za trenutek pokazala brez oblačil. S posnetkom je razgrela številne oboževalce.

Posnetek si oglejte s klikom na desno puščico v spodnji objavi:

Ostala brez vodenja dveh oddaj

Mojca Mavec, ki je oktobra lani praznovala 50 let, se trenutno mudi v ZDA. Poleg vodenja so njena velika strast tudi potovanja in turizem. Že od leta 2011 namreč na Televiziji Slovenija ustvarja popotniško oddajo Čez planke, v kateri obišče zanimive regije na različnih koncih sveta in se pogovarja z različnimi sogovorniki.

Z novim letom pa se je morala Mavčeva, kot je poročala revija Lady, posloviti od vodenja kar dveh oddaj. Televizija Slovenija je zaradi številnih finančnih težav prekinila sodelovanje s honorarnimi sodelavci, s čimer Mavčeva ni več voditeljica oddaj Dobro jutro in Ratatujci, kulinarične oddaje, ki je bila na sporedu le nekaj mesecev.

Od vodenja oddaje Dobro jutro so se morali posloviti tudi Boštjan Romih, Katja Tratnik in Danica Lovenjak.

Mavčeva od leta 2011 na Televiziji Slovenija ustvarja popotniško oddajo Čez planke. Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: