RTV zamenjala Andreja Stareta, je komentiral pod vplivom alkohola?

Športni komentator Andrej Stare ne komentira ekipne današnje tekme smučarskih skakalcev v Kulmu, domnevni razlog za to pa bi lahko bil včerajšnji nekoliko nenavadni prenos posamične tekme, med in po katerem so Staretu na družbenih omrežjih mnogi očitali in ugibali, da je tekmo komentiral neprofesionalno in da naj bi bil pod vplivom alkohola. Da bo polete v Kulmu danes komentiral nekdo drug, je odločilo vodstvo nacionalne televizije, poroča 24ur.com.