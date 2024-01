To je srčna izbranka Blaža Švaba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Švab je s sovoditeljico Melani Mekicar odvodil šest televizijskih sezon oddaj V petek zvečer, zadnjo silvestersko, ki so je na RTV Slovenija predvajali ob koncu preteklega leta, pa so posneli 8. decembra v dvorani Tabor v Mariboru.

Blaž Švab je s sovoditeljico Melani Mekicar odvodil šest televizijskih sezon oddaj V petek zvečer, zadnjo silvestersko, ki so je na RTV Slovenija predvajali ob koncu preteklega leta, pa so posneli 8. decembra v dvorani Tabor v Mariboru. Foto: Mediaspeed

Priljubljeni pevec in televizijski voditelj ter član ansambla Modrijani Blaž Švab je že dalj časa srečen v objemu svoje izbranke, s katero imata tudi sina.

Glasbenik Blaž Švab svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, bolj gostobeseden pa je, ko govor nanese na glasbo ter njegovo umetniško in voditeljsko ustvarjanje. Nedavno so Slovenske novice poročale, da je priljubljeni pevec in voditelj že dalj časa v zvezi z novinarko oddaje Jutro na Planetu, Laro Medved.

S prikupno voditeljico Planet TV-ja sta par že vrsto let, leta 2020 pa se jima je rodil tudi sin Lev. Njegovo ime sta dolgo časa skrivala pred javnostjo, razkrila sta ga šele leto in pol po njegovem rojstvu.

Končali s snemanjem priljubljene glasbene oddaje

Novembra je pevec narodnozabavne glasbe v skupini Modrijani Blaž Švab razkril tudi, da se bo Oddaja V petek zvečer po novem letu po šestih televizijskih sezonah in z zadnjo silvestersko oddajo umaknila z malih zaslonov RTV Slovenija. Vse sezone priljubljene petkove glasbeno obarvane oddaje V petek zvečer je Švab vodil v družbi Melani Mekicar, v novem letu pa se bo bolj posvetil delu s skupino Modrijani in drugim novim projektom.