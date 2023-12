Peter Oset, kitarist skupine Modrijani, se je razveselil naraščaja. To so Modrijani razkrili na družbenih omrežjih, kjer so objavili fotografijo Petra, ki v rokah drži modro kapico, ob njej pa zapisali: "Modrijani smo ponosni, da smo danes dobili še enega, najmlajšega Modrijana. Čestitke Petru in celotni družini."

Peter že ima sina Vala, sodeč po barvi kapice pa sta s partnerko dobila še enega sina.

