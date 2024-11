Ansambel Modrijani je na svojem profilu na Instagramu delil veselo novico, da sta se njihov član Franjo in njegova partnerka razveselila rojstva hčerke Ivane.

"Naša družina je bogatejša za en čudovit cvet! Dobrodošla, mala rožica Ivana! Čestitke ponosni mamici Marini in srečnemu očku Franju. Naj vaša družina še naprej cveti v ljubezni, smehu in toplini," so na Instagramu družini čestitali preostali člani skupine Modrijani.

Njun tretji otrok

Novico, da je njegova žena Marina Klinc Oset tretjič noseča, je 39-letni Franjo Oset sporočil že avgusta na Radiu Veseljak, ko ji je čestital ob njenem rojstnem dnevu.

Zakonca Oset sta pred oltar stopila leta 2012. Pred 11 leti sta se razveselila rojstva hčerke Helene, oktobra 2016 pa še sina Gabrijela.

To je letos že drugo rojstvo "novih Modrijanov", saj se je poleti svojega drugega otroka, deklice Livi Marie, s partnerko Laro Medved razveselil tudi pevec Blaž Švab.