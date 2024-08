Pri Modrijanih bodo znova zibali

Novico, da je njegova žena tretjič noseča, je 38-letni Franjo Oset sporočil na Radiu Veseljak, ko ji je čestital ob njenem rojstnem dnevu.

"Želim ti samo zdravja, vse ostalo se da narediti in to nama lepo uspeva. Želim ti veliko lepe glasbe, veliko lepega petja. V mesecu novembru pričakujeva eno drobno punčko. Zdaj bomo v družini prav vsi, ki sva si jih od nekdaj želela," je povedal in dodal: "Poleg Helene in Gabrijela ter seveda naju prihaja še mala Ivana. Tako da ti želim samo zdravja, da bova čim več tega užila."

Blaž Švab drugič očka

Zakonca sta pred oltar stopila leta 2012. Pred 11 leti sta se razveselila rojstva hčerke Helene, oktobra leta 2016 pa še sina Gabrijela.

Pred kratkim se je rojstva drugega otroka razveselil tudi pevec Modrijanov Blaž Švab. Z novinarko na Planet TV Laro Medved sta postala starša deklici Livi Marii.

Ansambel Modrijani deluje od leta 2000. Prihodnje leto bodo praznovali 25. obletnico delovanja. Foto: Mediaspeed

