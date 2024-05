Kot poroča revija Lady, se bosta pevec skupine Modrijani Blaž Švab in televizijska voditeljica Lara Medved razveselila deklice. Par ima sicer že štiriletnega sina Leva, ki bo poleti postal starejši brat.

Švabova izbranka Lara Medved, novinarka oddaje Jutro na Planetu, je sicer v februarski oddaji razkrila, da s Švabom pričakujeta dojenčka.

Blaž je pred kratkim spregovoril tudi o svoji vlogi očeta: "Nisem prizanesljiv starš. Je sicer mami bolj prizanesljiva in prav je tako. Mama je mama in je bolj blaga, ata pa je pač ata in je prav, da je malo bolj strog," je povedal Švab, ki je dodal, da so zelo radi skupaj, nova članica pa bo v dom prinesla nov veter, veselje in srečo.

