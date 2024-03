Znano je, kdo so najvplivnejše osebnosti na slovenski narodnozabavni sceni #foto

V uredništvu spletnega portala veselice.net so v preteklih tednih glasbene in medijske ustvarjalce, avtorje in organizatorje dogodkov vprašali, katere so po njihovem mnenju najvplivnejše osebe na slovenski narodnozabavni sceni. Na podlagi njihovih odgovorov so sestavili lestvico 20 najvplivnejših ta trenutek.

Spodaj si lahko ogledate, kdo so osebnosti, ki so zasedle mesta od 1. do 20. na lestvici najvplivnejših oseb na slovenski narodnozabavni sceni:

10. mesto – Simon Golobič

Simon Golobič je zasebni arhivar slovenske narodnozabavne glasbe. Plošče zbira že več kot 20 let, ima jih že več kot deset tisoč. Je nekdanji harmonikar v ansamblu Vasovalci in medijski ustvarjalec.

9. mesto – Rok Švab

Rok Švab je izvrsten harmonikar, član ansambla Modrijani in direktor glasbene založbe. Poleg glasbenega ustvarjanja je tudi učitelj glasbe in vodi lastno glasbeno šolo. (Na fotografiji v družbi žene Petre) Foto: Mediaspeed

8. mesto – Martin Juhart

Martin Juhart, član Poskočnih muzikantov in član Diamantov v lani zaključeni oddaji V petek zvečer, je vsestranski glasbenik in skladatelj. Igra več inštrumentov in poje. Velja za enega večjih glasbenih talentov mlajše generacije v svetu narodnozabavne glasbe. Foto: Mediaspeed

7. mesto – Alfi Nipič

Alfi Nipič je pevska legenda narodnozabavne in zabavne glasbe. Na slovenskih in tujih odrih je prisoten že 63 let, tudi kot avtor skladb. Letos mu bosta posvečena muzej in knjiga. Nedavno je spregovoril tudi za Siol.net. Foto: Gaja Hanuna

6. mesto – Andrej Hofer

Andrej Hofer je novinar, televizijski voditelj in urednik oddaj s 25-letno kariero, 16 let je tudi že komentator Pesmi Evrovizije. Je tudi voditelj nove oddaje Glasbeni pozdrav na RTV Slovenija. Foto: STA

5. mesto – Dejan Vunjak

Dejan Vunjak nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo svojega očeta Branka Jovanovića Vunjaka - Brendija kot pevec in instrumentalist. S svojim bandom velja za enega izmed najbolj zaželenih na slovenskih glasbenih odrih. Vodi tudi glasbeno založbo. Foto: Ana Kovač

4. mesto – Sašo Avsenik

Sašo Avsenik je predstavnik tretje generacije glasbene družine Avsenik. Velja za odličnega harmonikarja in avtorja glasbe ter vodjo v Ansamblu Saša Avsenika. Foto: Mediaspeed

3. mesto – Jože Potrebuješ

Jože Potrebuješ je slovenski glasbenik, dolgoletni član in (so)ustanovitelj skupine Čuki ter vsestranski glasbeni in televizijski ustvarjalec. Foto: Mediaspeed

2. mesto – Matic Plevel

Matic Plevel je poklicni glasbenik in kitarist, ki igra v Ansamblu Saša Avsenika ter skupini Fehtarji. Poleg tega je tudi manager za nekaj glasbenih skupin in organizator dogodkov. Foto: Mediaspeed

1. mesto - Blaž Švab

Blaž Švab je glasbenik in pevec, član ansambla Modrijani, priljubljen radijski in televizijski voditelj ter snovalec številnih pomembnih velikih dogodkov v zabavni (šov) industriji. Foto: Mediaspeed

Na mesta od 11. do 20. so ustvarjalci uvrstili še Franca Miheliča, Mojco Marot, Franca Šegovca, Domna Hrena, Janjo Ulaga, Mateja Trstenjaka, Matica Hercega, Darjo Gajšek, Miho Lesjaka in Niko Svetlin.

Med zelo pogosto izbranimi imeni, ki se niso uvrstili na lestvico prvih dvajsetih, pa so sodelujoči izpostavili tudi naslednje ustvarjalce: Jože Umek, Peter Fink, Primož Ilovar, Jasna Kuljaj, F. Gašper Jazbec, Igor Podpečan, Marjan Turk, Vera Šolinc, Ivan Sivec, Matej Kocjančič, Anže Zavrl.

