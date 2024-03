Ob Hoferju na televiziji prvič tudi simpatični Primorec

Na TV Slovenija so prepričani, da bo nova narodnozabavna oddaja Glasbeni pozdrav povezala tako ljubitelje nostalgije kot tiste, ki prisegajo na mlajše generacije ustvarjalcev omenjene glasbene zvrsti. Vodil jo bo Andrej Hofer, ki pa ne bo sam – v studiu, garderobi in zaodrju mu bo štrene mešal mladi Primorec Sandi Morel, priljubljen radijski voditelj, ki se bo tokrat prvič preizkusil v televizijskem formatu.

Enourna petkova večerna oddaja se bo osredotočala predvsem na slovensko ljudsko in zabavno glasbo. Namenjena je tako mlajšim kot starejšim generacijam, osrednja nit oddaje pa so ustvarjalci, pevci, pevke, skupine in avtorji, ki oblikujejo domačo glasbeno sceno ter jo bogatijo s svojo popularnostjo in prepoznavnostjo, so pojasnili RTV.

V vsaki oddaji se bosta srečala dva osrednja protagonista – predstavnika mlajše in starejše generacije, ki bosta v pogovoru z voditeljem izmenjala poglede na glasbo, spomine, znanje ter avtorske ideje, manjkal pa ne bo niti vpogled v njune osebne odnose ter družinske vezi.

Osrednji gost premierne oddaje bo Alfi Nipič, ki slavi 60 let glasbene poti, v drugi oddaji bosta glavna gosta Uroš in Tjaša Steklasa.

