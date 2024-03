Bo Andrej Stare spet komentiral skoke? To pravi Jelko Gros.

V planiškem nordijskem centru že odštevajo dni do velikega finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Ob tej priložnosti so svoje sledilce na družbenih omrežjih pozvali, naj direktorju nordijskega centra Jelku Grosu zastavijo vprašanja, on pa bo do planiškega finala odgovarjal na najzanimivejša.

Seveda se je med prvimi pojavilo vprašanje, ali se bosta na komentatorskem mestu kdaj spet pojavila skupaj z Andrejem Staretom.

Jelko Gros Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"To je vprašanje za Andreja Stareta. Mislim, da ga moramo vsi skupaj nagovoriti, da se vrne na komentatorsko mesto," je dejal Gros. "Nekako se hoče upokojiti, ni več rosno mlad. Je mlad, ni pa več rosno mlad," je hudomušno dodal vodja nordijskega centra in še enkrat poudaril, da bi Stareta k vrnitvi moralo nagovoriti občinstvo.

Stareta je sicer konec januarja kot komentatorja smučarskih skokov umaknilo vodstvo RTV Slovenija, potem ko so se pojavili očitki o neprimernem vodenju. Odgovorni urednik športnega programa na TV Slovenija Gregor Peternel je takrat sporočil, da bodo težave reševali znotraj organizacije. Za kakšne težave je šlo, ni razkril.