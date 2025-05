Potrjena povečava letalnice bratov Gorišek v Planici

Na sestanku komiteja za smučarske skoke so med drugim potrdili oba skakalna koledarja za olimpijsko sezono 2025/26. "Šli smo čez vsa poročila posameznih komisij oziroma pododborov. Tam česa hujšega ni bilo. Spremembe, ki so bile najavljene, so najbolj bistvene. Ena od teh je finale svetovnega pokala deklet v Planici, kjer lahko nastopa 15 najboljših iz svetovnega pokala, če so starejše od 18 let," je uvodoma povedal Gros.

Novosti glede skakalne opreme po pričakovanjih pred olimpijsko sezono ne bo, večje je pričakovati šele po olimpijski zimi.

"Pri opremi je tako, da recimo pri čevljih, ki so bili najbolj delikatni, ni spremembe zaradi osnovnega pravila, da se eno leto pred OI oprema ne spreminja. Spremembe bodo le pri merilnih protokolih. Glavni nadzornik meritev Kathol je odstopil (Avstrijec Christian Kathol iz osebnih razlogov julija zapušča mesto kontrolorja opreme za svetovni pokal, op. STA), zdaj čakamo le še na eno ime. Pri Fisu so za enega kontrolorja imenovali nekdanjega avstrijskega skakalca Mathiasa Hafeleja, kdo bo poleg njega nadomestil Kathola, se še ne ve," je povedal Gros.

Kot je pojasnil, se o teh imenih pogovarja izključno direktor tekmovanja Sandro Pertile, izbranca pa mora nato potrditi še športna direktorica in direktorica za dogodke, Sandra Spitz.

Sandro Pertile Foto: Guliverimage

"Pri Fisu za zdaj še niso povedali, kdo bo v kakšni vlogi. O vseh stvareh, ki tu v Vilamouri niso bile dorečene in popolnoma jasne, nismo glasovali. Podkomite za opremo in razvoj ima zato 3. junija še en sestanek. Zdaj bo nova skupina v naslednjih 14 dneh pripravila dokončen predlog meritev," je ugotovitve predstavil Gros.

"Jasno je, da bo načeloma pred sezono spet 3D-merjenje vseh z nevtralnim zdravnikom za kontrolo genitalij. Druga stvar, ki pa je odprta, je 3D-skener, ki bi bil primeren za kontrolo tekmovalca z dresom po skoku ali pa pred skokom. Da tekmovalec lahko opravi meritev in dobi zeleno luč za nastop. Odločitev o tem je zdaj na višjih instancah, pri Fisu morajo potrditi, ali bodo ta strošek prevzeli."5

Odločitve še ni

Gros je pojasnil, da sam aparat ni tako drag, okoli 50.000 evrov, medtem ko vsa logistika celoletnega dela s skenerjem naraste na 200.000 evrov na panogo, ko so moški in ženske skupaj. Glede tega še ni odločitve, prav tako ne glede uvedbe rumenih, rdečih kartonov in posledično diskvalifikacij ter morebitnih kazni. "Tudi ta odločitev je na višjih ravneh Fisa, ker bi radi imeli enotno za vse panoge. Beseda manipulacija je zdaj po SP v Trondheimu in škandalu s prirejanjem dobila drugačen pomen, kot ga je imela lansko leto."

Na odločitve s srečanja pododbora za opremo in razvoj v Pragi pred dvema tednoma so se morale vse zveze opredeliti. Na podlagi tega se je na Portugalskem ukinil predlog za spremembo pri čevljih, prav tako ne bo spremembe pri dresih - nazaj so vrnili dodaten dres. Konsenz je tudi glede hrambe dresov pri Fisu, vendar logistika še ni dorečena, je pojasnil Gros, ni namreč še jasno, kdo bo prevzel stroške. Več bo znano po sestanku 3. junija.

Tekmovalci, ki so jih po aferi z dresi na SP v Trondheimu diskvalificirali, lahko trenirajo in tekmujejo, trenerji pa do odločitve etične komisije Fisa ostajajo suspendirani.

Potrjena povečava letalnice bratov Gorišek v Planici Foto: Grega Valančič

Potrjena povečava letalnice v Planici

Potrjena pa je tudi povečava letalnice bratov Gorišek v Planici. "To pomeni, da moramo do spomladi pripraviti profil, vzporedno pa lahko že damo delati dokumentacijo za gradbeno dovoljenje ter razna okoljska soglasja. Potem spomladi, ko imaš natančne načrte povečave, ti pri Fisu to potrdijo. Ko imaš dovoljenje, dobiš nadzornika Fisa, ta ti bo na koncu gradnje izdal tudi certifikat," je nadaljnje korake opisal Gros, ki pa še ostaja zadržan.

"Računam, da se kaj večjega do spomladi ne bo zgodilo, razen da bomo mi delali na tem. Ta čas bi bil osebno malo bolj rezerviran z informacijami, ker mora politika oziroma minister reči, ali se bo država sploh odločila za to investicijo."

Na vprašanje, če bi bil scenarij povečave letalnice pod Poncami, na kateri je marca Domen Prevc dosegel nov svetovni rekord z 254,5 metra, optimalen, kdaj bi lahko skakalci na večji letalnici prvič tekmovali, je Gros ocenil, da najprej čez leto in pol.

"Kdorkoli, mi ali Vikersund ali Kulm, če bi se za to odločil, potrebuje najmanj eno leto za načrtovanje in eno leto za gradnjo oziroma eno poletje za gradnjo, ker to ni tako velika sprememba, da bi zahtevala veliko časa. Ni tako zelo daleč. Odvisno, kako bo s financami ter z dovoljenji, po mojih pričakovanjih se bo gradnja odvijala naslednje poletje ali pa eno leto kasneje," je menil Gros.

Želja planiških delavcev je tudi ob letalnico postaviti posebne reflektorje. "Sploh zdaj, ko imamo v Planici tudi ženske, da lahko tekmo na letalnici zaključiš tudi nekje najkasneje do 19. ure," je še dejal slovenski športni delavec.

Vse odločitve mora potrditi še predsedstvo Fisa, ki bo predvidoma 16. junija.

Preberite še: