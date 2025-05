Vsakega poglavje je enkrat konec in nič drugače ni pri smučarski skakalki Pauline Eichorn, ki se je pri 26 letih odločila, da ne bo več nadaljevala športne poti. Do odločitve je prišlo po tem, ko je nemška smučarska zveza objavila sestavo reprezentanc za olimpijsko sezono. Eichornova se na novo življenjsko pot podaja z mešanico čustev, hvaležnosti in pričakovanj. Svoje poslanstvo pa bo nadaljevala tudi kot mama.

V ganljivem zapisu na družbenih omrežjih je Pauline Eichorn – ki je nastopala tudi pod dekliškim priimkom Hessler – razkrila, da jo je odločitev spremljala že dalj časa, vendar je šele zdaj dozorela.

Čustveno slovo po 21 letih na skakalnicah

"Smučarski skoki, zadnjih 21 let ste imeli moje srce, a zdaj je čas za novo poglavje. Ta odločitev ni bila lahka, a čutim, da je prava. Brez skokov danes ne bi bila to, kar sem. Imela sem priložnost praznovati uspehe, se učiti iz porazov, preboleti poškodbe in sklepati prijateljstva za vse življenje," je na družbenem omrežju zapisala Eichorn.

Foto: Guliverimage

"Morda nisem dosegla samega vrha, a sem ponosna na vse, kar mi je uspelo. Zahvaljujem se vsem, ki so me na tej poti spremljali in podpirali – brez vas tega ne bi bilo. Predvsem se zahvaljujem družini, ki je bila z menoj od prvega dne in vedno verjela vame. Moj mož Stefan je verjetno najbolj potrpežljiv človek na svetu in moj največji steber. Prijateljem in vsem, ki so to postali prek športa, sem neizmerno hvaležna. Zahvala gre tudi trenerjem, fizioterapevtom, zdravnikom, sponzorjem, zvezi, klubu … – vsak je v pravem trenutku obrisal solze ali me porinil naprej, ko je bilo treba," je prav tako zapisala v daljšem sporočilu.

Od Lillehammerja do olimpijskih iger

Pauline Eichorn je v svetovnem pokalu debitirala leta 2014 v Lillehammerju in takoj opozorila nase z uvrstitvijo na 23. mesto. V naslednjih letih je nastopila na večjih tekmovanjih, vključno z zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu, svetovnimi prvenstvi in evropskimi igrami leta 2023. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

V mladinski konkurenci je pustila poseben pečat: osvojila je tri ekipne medalje – dve zlati (Almaty 2015, Park City 2017) in eno bronasto (Liberec 2013). Kljub temu da ni dosegla največjih posamičnih lovorik v članski konkurenci, je bila med sotekmovalkami cenjena zaradi predanosti.

Novo poglavje: materinstvo in življenje izven športa

S koncem kariere pa za Pauline Eichorn prihaja novo, prav posebno poglavje. Aprila je postala mama. "Dosegla sem svoj cilj!" je zapisala.