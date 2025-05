Bine Norčič zapustil Norvežane, našel novo okolje

Gregor Deschwanden je bil v minuli zimi šesti najboljši skakalec svetovnega pokala. Foto: Guliverimage Slovenski trener smučarskih skokov Bine Norčič, ki so ga Norvežani želeli za vršilca glavnega trenerja, potem ko je izbruhnila afera z dresi, a je pretresen nad dogajanjem to zavrnil, je našel novo službo. Nedavno je z mesta trenerja švicarske reprezentance iz osebnih razlogov odstopil Rune Velta in zdaj je vodstvo švicarske zveze za njegovega naslednika imenovalo 44-letnega Slovenca, ki je zadnji dve leti delam kot trener v norveški B ekipi. Pred tem je Norčič delal v Turčiji, Kanadi in ZDA.

"V Norčiču smo našli popolnega kandidata za našega glavnega trenerja. Prinaša bogate izkušnje in smo prepričani, da se bo dobro vklopil v ekipo," je dejal Joel Bieri, direktor smučarskih skokov in nordijske kombinacije na švicarski smučarski zvezi. V minuli zimi je bil najboljši švicarski skakalec Gregor Deschwanden, ki je svetovni pokal končal na skupnem šestem mestu. V prvi petdeseterici pa so imeli Švicarji samo še Killiana Peierja na 33. mestu.