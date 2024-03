V sodelovanju med Muzeji Radovljiške občine in Muzejem Avsenik bodo popoldne na razstavnem hodniku Radovljiške graščine odprli razstavo ob 70-letnici Avsenikove glasbe, ki je zaznamovala preteklo leto. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Ob odprtju bo čebelar in fotograf Franci Šivic podrobneje predstavil nastanek Čebelarske himne.

Lani je minilo 70 let, odkar so zazveneli prvi toni Avsenikovih skladb. Brata Avsenik sta svoje muziciranje iz domače Jožovčeve gostilne v Begunjah ponesla v svet. Sprva po bližnjih vaseh, kasneje pa na največje odre po Evropi, Severni Ameriki, Kanadi in drugih delih sveta.

Ansambel bratov Avsenik je med drugim gostoval v Berlinski filharmoniji, večkrat so razprodali münchensko olimpijsko dvorano, ljubljansko Halo Tivoli, odpirali so polete v Planici, gostovali na olimpijskih igrah v Sarajevu, ob tem pa prejeli mnogo nagrad in prodali veliko število plošč.

Petnajst let aktiven tudi Sašev ansambel

Po zaključku njihovega delovanja so glasbeno krmilo prevzeli Gregor Avsenik s svojim ansamblom ter Gašperji, leta 2009 pa je harmonika znova prišla v Avsenikove roke. Slavkov vnuk Sašo Avsenik je na znameniti oddaji Skedenj muzikantov v nemškem Passau prvič zaigral s svojimi muzikanti. Po petnajstih letih danes upravičuje nasledstvo dedka na harmoniki ter s svojim ansamblom polni koncertne dvorane po Sloveniji in tujini.

Sašo in Gregor Avsenik nista edina glasbena predstavnika svoje družine. Svoj glasbeni prvenec je pred časom izdala tudi Monika Avsenik.

Stalna zbirka Avsenikovih dosežkov je sicer razstavljena v Muzeju Avsenik v Begunjah, kjer je razstavljena pripoved časa, v katerem sta aktivno ustvarjala Vilko in Slavko. V njem so med drugim predstavljeni grafični prikaz celotne zgodovine ansambla z zgodbami posameznih članov, posebno mesto pa ima skladba Na Golici. Pomembno mesto tam zasedajo vseh 31 zlatih, dve platinasti in diamantna plošča ter državna odlikovanja in odlikovanja iz tujine.

Preberite še: