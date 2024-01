Ansambel Saša Avsenika je trenutno na ustvarjalnem odmoru, zato so se člani zasedbe razkropili po svetu, kjer raziskujejo nove kraje in uživajo v novih dogodivščinah. Nekateri so svoje utrinke že delili na družbenih omrežjih.

Nekateri člani ansambla so delili tudi nekaj utrinkov, kje trenutno so. Pevka priljubljene zasedbe Lucija Selak je delila fotografijo s plaže z otokov Phi Phi s Tajske in ob njej zapisala besede, ki se skladajo s podnebjem, kjer je: "Kjer so nasmehi tako topli kot sončni zahodi."

Trenutno je na otoku Phi Phi na Tajskem prijetnih 29 stopinj Celzija.

Pevec skupine Luka je skočil čez lužo

Pevec skupine Luka Sešek je na svojem Instagram profilu delil utrinke s potepanja v Ameriki, kjer si je v Los Angelesu 18. januarja ogledal tekmo Luke Dončića in Dallas Mavericks, ki so na gostovanju izgubili z ekipo Los Angeles Lakers s 127:110. To je bilo le dober teden dni, preden je Luka Dončić v obračunu z Atlanta Hawks dosegel strelski rekord in v bogato statistiko ob zmagi s 148:143 zabeležil 73 točk, 10 skokov in 7 podaj.

Sešek se je na potepanju po ZDA ustavil še v San Diegu v Kaliforniji in Velikem kanjonu v Arizoni na priljubljeni turistični točki Horseshoe Bend, kjer je svojo znamenito strugo ustvarila reka Kolorado. Mudil se je tudi v Malibuju, v mondernem predelu Los Angelesa.

Trobentač zasedbe Denis Daneu se z izbranko potepa po mestu San Juan v Puerto Ricu. Zapisal je, da otok del Encanto res očara, še pred tem sta si ogledala tudi Miami in Florido.

Klarinetist Tommy Budin se je v okviru dopustniških dni mudil v smučarskem središču, kjer je zaigral tudi na diatonično harmoniko in pokazal, da je multiinstrumentalist. Kje se v času dopusta mudita še preostala člana ansambla, kitarist Matic Plevel ter basist in baritonist Aleš Jurman, ni znano. Tudi vodja in ustanovitelj ansambla Sašo Avsenik še ni razkril, kje se potepa v času počitnic.

Narodno zabavna zasedba letošnjega 7. decembra z razširjeno zasedbo pripravlja svoj največji koncert v kultni Hali Tivoli, preteklo leto pa so Avseniki praznovali 70 let svojega ustvarjanja.

Oglejte si še: