Turneja, ki je vključevala tri koncerte, je povezala slovenske izseljence iz Toronta, Montreala in okolice ter obeležila tudi več drugih pomembnih obletnic, vključno s 50. obletnico delovanja slovenske folklorne skupine Mladi glas Planika iz Toronta, ki je Ansambel Saša Avsenika povabila na turnejo po Severni Ameriki.

"Naše pesmi imajo poseben pomen za izseljence vseh generacij"

"Ob vsakem srečanju s slovenskimi izseljenci v Kanadi, Združenih državah ali kje drugje vedno znova opazimo, kako globoko je Avsenikova glasba vtkana v njihovo identiteto in občutek pripadnosti," je ob zaključku turneje povedal Sašo Avsenik.

"Naše pesmi imajo prav poseben pomen za izseljence vseh generacij, saj jih povezujejo z domovino, tradicijo in skupnimi spomini na družino ter slovenske korenine. Mladina, ki je morda rojena v Kanadi ali Ameriki in večinoma ne govori več slovensko, pa kljub temu z največjim ponosom nosi narodne noše, zapleše in prepeva ob naši glasbi. V teh trenutkih vidimo, da glasba resnično ne pozna meja in deluje kot vez, ki ohranja našo kulturo živo tudi po svetu. Prav ta ponos, ki ga vidimo pri mladih, nas navdihuje, da ohranjamo našo glasbeno dediščino ter še naprej širimo sporočilo slovenske kulture in tradicije med Slovenci po svetu," je še povedal vodja ansambla Sašo, ki že kot tretji v generaciji nadaljuje zapuščino svojega dedka Slavka Avsenika.

Osrednji dogodek v bližini Toronta

Osrednji dogodek turneje je bil 12. oktobra v bližini Toronta, kjer se je na jubilejnem koncertu v organizaciji slovenske folklorne skupine zbralo približno 1.500 obiskovalcev. Poleg domačih plesalcev so nastopile še slovenske folklorne skupine iz Kanade in ZDA, vključno z gosti iz Winnipega, Montreala, Pittsburgha in Clevelanda. Skupina Mladi glas Planika je nastopila s tremi generacijami plesalcev, dogodek pa je popestril Ansambel Saša Avsenika s klasičnim Avsenikovim repertoarjem.

Turneja je obeležila tudi 15. obletnico delovanja Ansambla Saša Avsenika in desetletje sodelovanja s skupino Mladi glas Planika, ki pogosto izvaja koreografije na različne Avsenikove skladbe, kot sta Ples v škornjih in Mladi smo. Po prvem koncertu v Torontu je ansambel nastopil še na Slovenskem letovišču – Slovenian summer camp, tretji in zaključni koncert pa je bil v Montrealu, kjer so praznovali 70. obletnico tamkajšnje župnije.

Obiskali cerkev, kjer se je poročila Celine Dion

Člani skupine so raziskovali tudi kanadsko naravo, si ogledali znamenitosti v okolici parka Algonquin ter videli mnoge avtohtone živali s tega območja (med njimi losa in medveda). Obiskali so tudi Niagarske slapove ter druge znamenitosti, kot so CN Tower, živalski vrt in Ontarijsko jezero.

V Montrealu so jih gostili njihovi prijatelji ter jih peljali na ogled mesta. "Obiskali smo cerkev (Notre Dame Basilica, op. a.), kjer se je poročila Celine Dion, se vozili s kolesi in videli ogromno čudovitih razgledov," so še povedali člani Ansambla Saša Avsenika in dodali, da jim je turneja dala nova prijateljstva, ogromno lepih doživetij in je bila "odlična priložnost za nadaljevanje slovenske tradicije med izseljenci".

Ansambel, ki letos obeležuje 15 let delovanja, bo z razširjeno zasedbo 7. decembra v čast pomembni obletnici v Hali Tivoli pripravil zimsko pravljico – večer najlepših prazničnih melodij, koncert pa bodo 21. decembra ponovili še v Dvorani Tabor.

