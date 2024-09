Koroški ansambel Štirje kovači pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja skladb in besedil Franca Šegovca neprekinjeno deluje od leta 1954, ko so ga ustanovili štirje fantje, ki so bili zaposleni v kovaški industriji Tovarne kos v Slovenj Gradcu.

Leta 2021 postali najdlje neprekinjeno delujoči ansambel v Sloveniji in v svetu

Leta 2021 se je ansambel vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoči ansambel v Sloveniji in v svetu, kar doslej ni uspelo še nikomur. Kam le čas beži je njihova najbolj znana skladba, v Slovenj Gradcu pa je od leta 2021 pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja na ogled tudi muzejska zbirka, posvečena ansamblu.

Ta bo v četrtek na slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec prejel občinsko nagrado za 70 let delovanja na glasbenem področju ter za izjemen prispevek k promociji mesta Slovenj Gradec doma in v tujini.

Fotografija je iz koncerta ob 65-letnici delovanja ansambla Štirje kovači leta 2019, na katerem je zbrane nagovoril takratni premier Marjan Šarec. V sredini ustanovitelj in avtor skladb Franc Šegovc. Foto: Anže Malovrh/STA

Prejeli bodo državno odlikovanje red za zasluge

Osrednja prireditev ob 70-letnici ansambla bo v petek zvečer v atriju graščine Rotenturn, če bo slabo vreme pa v slovenjgraški športni dvorani. Na prireditvi bo predsednica republike Nataša Pirc Musar ansamblu Štirje kovači vročila državno odlikovanje red za zasluge za 70-letno kulturno in glasbeno udejstvovanje, ki je pripomoglo k ohranjanju in razvijanju narodnozabavne glasbe ter prepoznavnosti Slovenije v svetu, so za STA potrdili v uradu predsednice republike.

V okviru letošnjega občinskega praznika Mestne občine Slovenj Gradec so se v minulih dneh že odvile nekatere prireditve, nekatere se še bodo. Med drugim bo v sredo potekal dan odprtih vrat ob 70-letnici podjetja Komunala Slovenj Gradec, v petek pa dopoldne pripravljajo tradicionalna Mirovniški festival in Festival drugačnosti, popoldne pa srečanje pobratenih mest.

Obeta se pester program do konca septembra

Vse do 28. septembra je napovedanih še nekaj glasbenih, zabavnih in kulinaričnih prireditev, med drugim bo v nedeljo, 22. septembra, potekala parada pihalnih orkestrov ob 90. obletnici delovanja slovenjgraškega pihalnega orkestra, svetovni dan turizma, 27. september, bodo obeležili z vodenim kolesarjenjem po Štrekni, 28. septembra pa bo prireditev ob odprtju prenovljenih prostorov v Koči pod Kremžarjevim vrhom.

Mestna občina Slovenj Gradec svoj praznik vsako leto obeležuje 19. septembra v spomin na ta dan leta 1989, ko je takratni generalni sekretar Združenih narodov Perez de Cuellar Slovenj Gradec uvrstil med častne nosilce naziva mesto glasnik miru.