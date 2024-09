Pevec zabavne in narodnozabavne glasbe Alfi Nipič danes praznuje 80 let. Širši javnosti je najbolj znan s skladbo Silvestrski poljub iz leta 1971, ki je postala zimzelena in tradicionalno predvajana v decembrskem času. Leta 2014 je prejel državno odlikovanje red za zasluge, letos poleti pa so v Jarenini odprli po njem imenovani muzej.

Alfonz Alfi Nipič se je rodil leta 1944 v Mariboru. Za glasbo se je začel zanimati že kot osnovnošolec. Poleg petja se je učil igranja kitare. Po končani tekstilni srednji šoli se je zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni (MTT), kasneje je omenjeno službo pustil in se začel poklicno ukvarjati z glasbo. Med drugim je nastopal po različnih kavarnah in hotelih v Mariboru.

Leta 1974 se je pridružil Ansamblu bratov Avsenik

Leta 1974 se je pridružil Ansamblu bratov Avsenik. Nekaj časa je ostajal zvest tako rock kot zabavni glasbi kakor tudi narečni popevki in narodnozabavni glasbi. Ko je z Avseniki nastopil v dvorani Deutsches Museum, v Hamburgu in Berlinski filharmoniji, so se mu odprla nova obzorja.

Alfi Nipič se lahko pohvali s številnimi uspešnicami. Mnoge med njimi so slovenske zimzelene melodije, nekatere so tudi že ponarodele. Ena takih je Planica, pesem Ansambla bratov Avsenik iz leta 1979. Foto: Gaja Hanuna

Kot pevec je z ansamblom posnel 250 skladb v slovenščini, prav toliko tudi v nemškem jeziku, prejel je 15 zlatih in eno platinasto ploščo. Uveljavil se je tudi kot pisec besedil. Samo za Avsenike jih je napisal 32. Odmevne koncerte z Avseniki je imel tudi v ZDA in Avstraliji ter pozneje sam.

Pohvali se lahko s številnimi uspešnicami. Mnoge med njimi so slovenske zimzelene melodije, nekatere so tudi že ponarodele. Ena takih je Planica, pesem Ansambla bratov Avsenik iz leta 1979.

Po Avsenikih je izdal še sedem plošč. Naredil je tudi kompilacijo s kraljema kanadske oziroma ameriške polke Valterjem Ostankom in Frenkom Jankovichem. Bil je skupni zmagovalec lojtrce domačih in zlati glas Slovenije, prejel je zlati rog, zlato noto ter viktorja za življenjsko delo.

Poleti v Jarenini odprli njegov muzej

Leta 2014 mu je predsednik republike Borut Pahor vročil državno odlikovanje red za zasluge ob 50-letnici njegovega neprekinjenega uspešnega glasbenega delovanja. Odlikovali so ga tudi za zasluge pri utrjevanju slovenske glasbene tradicije med slovenskimi rojaki v zamejstvu in zdomstvu. Kot je pisalo v utemeljitvi, je glasbenik s svojim žametnim baritonom in glasbenim erosom občinstvo prvič osvojil kot profesionalec leta 1962. Vse odtlej je petje njegovo življenje.

Letos poleti so v Jarenini v obnovljeni stavbi nekdanje Osnovne šole Jarenina, zdaj imenovani Štajerska hiša glasbe, odprli Muzej Alfi Nipič. Kot piše na spletni strani muzeja, je osrednji del stalna razstava z naslovom Ostal bom muzikant, ki pripoveduje zgodbo Nipičeve izjemne kariere. "Od skromnih začetkov kot mladega glasbenika do vzpona na zvezdniški piedestal slovenske narodnozabavne in zabavne glasbe, razstava razkriva človeka za melodijami, ki so že generacije navduševale poslušalce," so zapisali v muzeju.

Z ženo sta letos praznovala 50 let zakona oziroma zlato poroko

Prav tako letos je v samozaložbi izdal avtobiografijo z naslovom Ostal bom muzikant. V knjigi, ki jo je mogoče kupiti v muzeju, zapis o njegovi 63-letni pevski in glasbeni karieri spremlja 350 fotografij.

Maja je Alfi z ženo Bebo tudi praznoval zlato obletnico poroke. "To je spet sreča, če te družina spremlja in ti pomaga. Zagotovo lahko rečem, da ni bilo lahko, saj sem bil skoraj 20 let veliko od doma. Večkrat sem imel kakšno krizo. Po določenih letih se zamisliš in si rečeš: 'Malo mi je preveč.' Nekateri se pritožujejo že, če nastopajo tri dni v tednu, in to zgolj po Sloveniji," je v intervjuju za Siol.net Nipič o podpori družine in žene spregovoril letos februarja.

