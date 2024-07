Alfi Nipič je v kraju, kjer živi že skoraj 50 let, dobil svoj muzej #video

V obnovljeni zgradbi stare šole v središču Jarenine so v soboto odprli muzej, ki predstavlja življenje in delo Alfija Nipiča. Ta v Jarenini živi že skoraj 50 let in je tudi častni občan tamkajšnje občine Pesnica.

Poglejte:

Postavitev stalne razstave z naslovom Ostal bom muzikant obsega predstavitev Nipičevega življenja in njegove glasbene poti od glasbenih začetkov do uspehov na Popevki vesele jeseni, legendarnega Silvestrskega poljuba, sodelovanja z Ansamblom bratov Avsenik, nadaljevanja samostojne glasbene kariere, koncerta Avsenikov v Jarenini v letih 1983 in 1988, turnej in gostovanj v tujini ter nagrad in priznanj.

Foto: Štajerska hiša glasbe

Razstavljeni so raznoliki eksponati iz Nipičeve zbirke, od fotografij, plakatov, avdio in video posnetkov, člankov in knjig do zlatih plošč, odlikovanj in oblačil. Postavitev vključuje video in doživljajske pristope v večnamenski dvorani v mansardi, ki bo namenjena glasbenim predstavitvam izvajalcev narodnozabavne in druge glasbe ter kulturnim in izobraževalnim prireditvam.

Foto: Štajerska hiša glasbe

Pritlični prostori obnovljene stare šole so namenjeni sprejemu obiskovalcev muzeja, turistom ter drugim, ki se bodo ustavili z namenom, da se seznanijo s turistično ponudbo kraja in občine ali poskusijo in kupijo lokalne izdelke v butični trgovini, kjer bodo na voljo tudi spominki. Prostor za svoje delovanje bo dobilo tudi Turistično društvo Ovtar Jarenina, ki bo zadolženo za izvajanje raznovrstnih programov v prenovljeni stavbi.

Foto: Štajerska hiša glasbe

V pritličju je še kuhinja za izvedbo učnih vsebin s področja lokalne kulinarične ponudbe ter pripravo manjših pogostitev za skupine obiskovalcev muzeja. V kletnih prostorih je urejena vinoteka, kjer so na voljo vina domačih vinogradnikov.