Dobili bomo nov muzej tehniške dediščine

V okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025 bo zaživel nov muzej tehniške dediščine Doblar, ki leži ob vstopu v slikovito dolino čezmejne reke Soče. V najstarejši še delujoči hidroelektrarni pri nas bo na ogled unikatna muzejska postavitev na temo energije in obnovljivih virov.

Muzej je nastal z združenimi močmi Soških elektrarn Nova Gorica (SENG) in Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Razstava Čarobna Soča kot vir energije v okviru uradnega programa GO! 2025 je skupaj s Soškimi elektrarnami Nova Gorica povezala izjemne avtorice Martino Pavlin, Kajo Širok in Mojco Turk Avsec.

Hidroelektrarna Doblar, ki velja za najstarejšo še delujočo hidroelektrarno pri nas, si s Sočo deli lepoto šumenja in moč smaragdne vode. Unikatna muzejska postavitev tako združuje zanimiva nasprotja, kot so pomen smaragdne reke pri elektrifikaciji Slovenije, tehniška dediščina in obnovljivi viri, sodobni programi za otroke in umetniške vsebine. Prikazuje arhitekturno dediščino s tehniškimi vrhunci preteklosti, kot sta turbina in generator, obiskovalcem pa razkriva tudi naravne značilnosti okolja, od geoloških do geografskih, flore in favne vzdolž reke Soče.