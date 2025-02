Več tisoč obiskovalcev na spektakularnem odprtju EPK

Eno evropsko prestolnico kulture prvič predstavljata dve mesti iz dveh držav. Celodnevnega dogajanja na obeh straneh meje se je udeležilo več tisoč ljudi. Na uradni slovesnosti so zbrane nagovorili visoki politični gostje. Dogodki v okviru EPK se bodo vrstili vse do konca leta.

Zbrane na Trgu Edvarda Kardelja je nagovoril predsednik slovenske vlade Robert Golob. Foto: Ana Rojc / GO! 2025

"Z današnjim dnem se začenja čudovito leto in mi praznujemo začetek nečesa velikega in lepega. Praznujemo pa tudi pogum in prizadevnost vseh tistih, ki so si prizadevali, da je prišlo do EPK. Praznujemo tudi kulturo, ki nas vse spodbuja in navdihuje, da presegamo sami sebe in stopimo iz cone udobja in verjamemo, da obstaja nekaj več, kot smo samo mi sami. Tako kot bo kultura povezovala dve mesti v eno, bo kultura in ideja Evrope povezovala številne narode v eno evropsko družino. Dve Gorici, eno mesto, mnogi narodi, ena Evropa. Gremo, Gorica," je večtisočglavo množico ljudi na Trgu Edvarda Kardelja v Novi Gorici nagovoril predsednik slovenske vlade Robert Golob.

Nova Gorica in Gorica bosta v tem letu kulturni raj. Na Prešernov dan, največji slovenski kulturni praznik, je namreč Slovenija končno dočakala tudi enega največjih dogodkov v svoji kulturni zgodovini. Odprtje Evropske prestolnice kulture po letih skupnih priprav predstavlja še simbolično združitev obeh Goric. Prvič v zgodovini eno evropsko prestolnico kulture predstavljata dve mesti iz dveh držav. Otvoritvena slovesnost z imenom Od postaje do postaje je prvi in največji vrhunec programa EPK.

V uradnem delu nagovori visokih političnih gostov

Osrednja slovesnost je potekala na Trgu Evrope, ki je v obeh državah. Med govorci so bili slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, italijanski predsednik Sergio Mattarella, predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, evropska komisarka za širitev Marta Kos ter evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef, ki je po svojem govoru direktorici zavoda GO! 2025 Miji Lorbek predal posebno plaketo Evropske komisije za dobro delo in tudi nagrado Meline Mercouri. Zbrane sta nagovorila tudi ministra za kulturo obeh držav, Asta Vrečko in Alessandro Giuli.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar sta bila glavna govorca na osrednji prireditvi. Foto: GO! 2025

Slovesnost sta povezovala voditelja Lara Komar in Eugen Ban z glasbenimi točkami v izvedbi slovenskega pevca Borisa Benka, pevke Tish iz Gorice in združenih mladinskih zborov šol z obeh strani meje v režiji in koordinaciji Mojce Maver Podbersič. Skupaj so izvedli skladbo Skupaj/Insieme v novem aranžmaju Dua Silence. Scensko postavitev je oblikoval scenograf in arhitekt Andrej Stražišar, kostumografijo pa je zasnovala Matea Benedetti.

Simbolična združitev Goric z veliko brezmejno povorko

Prvi del otvoritve se je sicer začel že zjutraj s povorko čezmejnih orkestrov pred železniško postajo v Gorici. Pridružili so se jim še čezmejni policijski orkestri in jih popeljali do Travnika/Piazze della Vittoria v Gorici. Od tam je brezmejna povorka s 1.400 nastopajočimi iz lokalnih društev, zamejskih organizacij in gostov iz pobratenih mest šla dobesedno čez mejo in nadaljevala pot do Bevkovega trga, kjer se je razvilo izjemno vzdušje. Vzporedno so potekale tudi kulinarične prireditve, na katerih smo dočakali svetovno premiero goriških njokov.

Umetniški poklon brezmejni zgodbi

Največjo množico obiskovalcev je po pričakovanjih organizatorjev pritegnil vrhunec odprtja EPK oziroma umetniški spektakel svetlobe, zvoka in gibanja na Trgu Edvarda Kardelja. Številni obiskovalci so bili lahko priča izjemni scenografiji, vrhunskim umetniškim nastopom in projekcijam na pročeljih stavb. Multiinstrumentalist Boštjan Gombač je z zvoki replike neandertalčeve piščali, najstarejšega glasbila na svetu, ter v spremstvu pihalnih orkestrov iz Idrije in Cerknega (drugi letos praznuje kar 360 let delovanja) povabil na pot brezmejne zgodbe z jezikom umetnosti.

Otvoritev EPK je privabila več tisoč ljudi. Foto: Luka Carlevaris / GO! 2025

Vse od reke z dvema imenoma Soča/Isonzo, ki izvira v slovenskih hribih in se razlije v Jadransko morje na italijanski strani, do rojstva dveh Goric. S čudovitimi umetniškimi točkami so bili razkriti tudi umetniški programski vrhunci prihajajočega leta EPK. Na ta način so organizatorji obiskovalce in gledalce prenosov povabili, da bi Novo Gorico z Gorico obiskovali vse leto, ko bosta mesti nosili ta prestižni naziv.

Kurenti so bili skrito presenečenje otvoritve EPK. Foto: Ana Rojc / GO! 2025

Rdeča nit slavnostnega dne: Skupaj/Insieme

V posameznih točkah so sodelovali igralci Lara Fortuna, Martin Mlakar, Francesco Borchi, Gaja Višnar, člani Mladega odra AMO in dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica, v Berlinu živeči ilustrator Cosimo Miorelli, svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils z največjim vrtnim trampolinom na svetu, kultni Duo Silence, virtuozna pianista Alexander Gadjiev in Giuseppe Guarrera, plesna skupina MN Dance Company s plesalci Branka Potočana, umetniški kolektiv BridA, mednarodno uveljavljena slovenska didžejka Brina Knauss, rokovska zvezda in domačin Bor Zuljan ter slovenski izvajalci leta 2024 MRFY s pesmijo, ustvarjeno skupaj s skupino Laibach. Za konec so operni solisti Raiven, Laura Ulloa, Gregor Ravnik in Federico Lepre skupaj z opernim zborom Borderless Opera Choir pod vodstvom zborovodje Elie Macrìja in s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija izvedli priredbo pesmi Skupaj/Insieme, ki je bila tudi rdeča nit slavnostnega dne. Seveda ni šlo brez presenečenj, ki so jih organizatorji skrivali do zadnjega. Obiskovalce so namreč pozdravili tudi kurenti in s tem poskrbeli za simbolični pozdrav najstarejšega slovenskega mesta (Ptuj) najmlajšemu.

Številni obiskovalci so bili priča izjemni scenografiji, vrhunskim umetniškim nastopom in projekcijam na pročeljih stavb (Foto Ana Rojc). Foto: Ana Rojc / GO! 2025

14-urno dogajanje zaokrožila Brezmejna zabava

Didžejka in producentka Brina Knauss je začela dogajanje na Trgu Edvarda Kardelja, na Trgu Evrope pa sta karavano zabave nadaljevala didžeja DADDY G (Massive Attack) in Andy Smith (Portishead). Tudi ljubitelji žive glasbe so prišli na svoj račun, saj je na Bevkovem trgu nastopila skupina MRFY. Zabava se je nadaljevala pozno v noč.

Foto: STA / GO! 2025

Ta konec tedna dočakali sanje, živeli jih bomo vse leto

Zgodba EPK Nova Gorica–Gorica se je tako uradno začela in bo trajala do decembra. Danes bodo poleg koncerta za Prešernov dan in starodobnikov še vodeni ogledi po razstavah uradnega programa, v Xcentru pa je v teku razstava Soba Mušič, digitalni poklon slikarskemu mojstru Zoranu Mušiču. V Xcentru bodo predstavili dela štirih mladih ukrajinskih umetnikov z naslovom Sporočila iz drugega brezmejnega območja, vodenje po točkah BulevAR in vodene skupine Šverc ture, kjer vas čaka doživljajski skok v čas vsakovrstnega tihotapljenja čez mejo. Dogajanje okrog Xcentra bo imelo tudi glasbeni pridih, saj bo ob 13. uri nastopila skupina Mestni utrip. V prihodnjem tednu bo v okviru uradnega programa med drugim pripovedovalski večer na temo knjige Bom knapa vzela (sreda, 12. februar) in projekcija filma v Italiji Ali je bilo kaj avantgardnega? (četrtek, 13. februar).

"V letu 2025 nas čaka kar tisoč dogodkov, kjer bo vsakdo našel nekaj zase. Na eni strani so množični dogodki, ki prepletajo kulinariko, šport, turizem in naravne znamenitosti, na drugi strani pa umetniško dovršeni dogodki, in sicer vse do 5. decembra," je povedala Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Evropska prestolnica kulture je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu GO! Borderless. Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njima ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov je sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega.

