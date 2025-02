Začetek EPK 2025: kultura združuje, kar so politiki razklali

V Gorici in Novi Gorici bo danes potekalo slavnostno odprtje Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 Nova Gorica - Gorica. Otvoritvena slovesnost, poimenovana Od postaje do postaje, se bo začela ob 10. uri v Gorici. V obeh mestih bodo ob odprtju EPK veljale prometne omejitve.

Odprtje EPK se bo začelo s parado pred železniško postajo v Gorici. Udeleženci se bodo zbrali na začetnem delu Korza Italije, ki ga bodo zaprli za promet ob 9. uri ter ga po prehodu sprevoda postopoma odpirali za promet. Na ulicah Korzo Italije in Verdi ne bo prepovedi parkiranja z izjemo odseka pred Verdijevem gledališčem, kjer je cestišče ožje, je poročal Primorski dnevnik.

Sprevod bo krenil do Travnika v Gorici, kjer bodo ob 11.15 nagovori obeh županov in kulturni program. Popoldanski del sprevoda se bo začel ob 13.15 na Travniku in se ob 14. uri nadaljeval prek Škabrijelove in Erjavčeve ulice. Sosednje ulice bodo zaprte za promet samo med prehodom sprevoda. Prepoved parkiranja bo po drugi strani ves dan veljala na Travniku in na sosednjih odsekih ulic Mameli, Oberdan in Roma. Parkiranje bo prepovedano tudi na parkirišču pred športno dvorano PalaBrumatti na Rojcah in na Battistijevem trgu, ki bosta namenjena vozilom organizatorjev, je še poročal Primorski dnevnik.

Podeljene so bile Prešernove nagrade



Sprejem letošnjih Prešernovih nagrajencev. Foto: STA

Prešernova nagrajenca za leto 2025 sta kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov. Nagrade Prešernovega sklada so prejeli vizualna umetnica Nika Autor, oblikovalski kolektiv Grupa Ee, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Na dan obletnice rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna pa kulturne ustanove po vsej državi tradicionalno brezplačno odpirajo svoja vrata. Zvrstili se bodo številni dogodki, od vodenih ogledov do filmskih projekcij in pogovorov.



Osrednji dogodek bo ob 18. uri

Na Bevkovem trgu bo ob 15. uri nagovor obeh županov. Ob 16. uri bo na Trgu Evrope uradna slovesnost z nagovori. Zaradi prostorskih omejitev in poostrenega varovanja bo udeležba mogoča v manjšem obsegu. Ker zaradi prostorskih omejitev prizorišča vidljivost na oder ne bo najboljša, bo omogočen prenos v živo na Bevkovem trgu in na Travniku v Gorici, so sporočili iz zavoda GO! 2025.

Umetniški spektakel, osrednji dogodek odprtja EPK, bo ob 18. uri na Trgu Edvarda Kardelja, pred občinsko palačo Mestne občine Nova Gorica. Pred vstopom na prizorišče bodo morali obiskovalci opraviti hiter varnostni pregled, zato bodo prizorišče odprli že ob 16. uri. Zvečer bo brezmejna zabava na Bevkovem trgu, Trgu Edvarda Kardelja, Trgu Evrope in goriškem Travniku.

Kot so sporočili iz zavoda GO! 2025, bodo vsi dogodki odprtja EPK brezplačni, obiskovalci jih bodo spremljali stoje.

Otvoritvena slovesnost, poimenovana Od postaje do postaje, se bo začela ob 10. uri v Gorici. Foto: Shutterstock

Kako boste lahko spremljali dogajanje doma?

Vse prireditve bo v živo predvajala tudi Televizija Slovenija. Spremljanje dogajanja na Trgu Evrope ob 16. uri bo mogoče v neposrednem prenosu na 1. programu Televizije Slovenija. Na TV Koper - Capodistria napovedujejo dvojezični televizijski maraton, ki se bo začel ob 15.40 in končal ob 18.55. Neposredni prenos odprtja bo tudi na 3. programu Radia Slovenija, Programu Ars, Radiu Koper in na spletnem portalu RTV Slovenija.

Če boste Novo Gorico obiskali, je dobro, da veste ...

Iz novogoriške občine so sporočili, da so za obiskovalce odprtja EPK v Novi Gorici predvideli več brezplačnih parkirišč, in sicer parkirišče Supernova na Prvomajski ulici 35, parkirišče Hofer na Cesti 25. junija 1L in parkirišče P+R Merkur Kromberk na Industrijski cesti 9.

S parkirišča pri Merkurju bo vozil brezplačni avtobus v krožni liniji do središča mesta, postajališče bo pri igralnici Perla. Obiskovalce, ki bodo v Novo Gorico prihajali iz smeri Ajdovščine po hitri cesti, na novogoriški občini naprošajo, da zavijajo na izhod Vogrsko. Pred Novo Gorico jih bodo na ustrezno parkirišče usmerjali reditelji.

Poskrbljeno bo tudi za invalide, ki bodo lahko parkirali v neposredni bližini prizorišča na travniku pred občinsko stavbo, in sicer pri Pokrajinskem arhivu na Trgu Edvarda Kardelja 3, od koder bo mogoč dostop na poseben prostor za invalide pod odrom na prizorišču.

Avtobusi in avtodomi bodo lahko parkirali na začasnem parkirišču nekdanje hidrarne SIA v Solkanu na Cesti IX. Korpusa 106.