Na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom v Cankarjevem domu so podelili najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Prešernovo nagrado za življenjske dosežke sta letos prejela kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov.

Poudarek letošnje proslave, ki se je začela ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, je bil na jeziku kot stičišču umetnosti in znanosti. V umetniškem delu z naslovom V jezik so zapisane sanje, ki vključuje tri dele, so predstavili srečanje Franceta Prešerna in Matije Čopa, domišljijsko uprizoritev Prešernovega odziva na Čopovo smrt ter razmislek o sodobnem stičišču umetnosti in znanosti. Igrali so priznani slovenski gledališki igralci, med drugim Vesna Pernarčič, Nika Rozman in Tjaša Železnik, ter študentje dramske igre.

V glasbenem delu so v občinstvu pospremili sodelovanje skladatelja Draga Ivanuše, pevke Mance Trampuš in harmonikarja Marka Brnika, nastopili pa so tudi Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani ter drugi glasbeniki in plesalci.

Nagrajence razglasili na Prešernov rojstni dan

Na proslavi so podelili Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada, ki jih prejmejo posamezniki, ki so s svojim ustvarjanjem pomembno prispevali k slovenski kulturni dediščini. Prešernova nagrajenca za leto 2025 sta akademska kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov.

Prejemnica Prešernove nagrade za življenjske dosežke Dragica Čadež (v sredini), ministrica za kulturo Asta Vrečko (desno) in predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac (levo). Foto: STA

Kot so zapisali v utemeljitvi, je 84-letna Dragica Čadež ena prvih vidnejših umetnic v povojnem času v slovenskem kulturnem prostoru. Je tudi prva slovenska kiparka, ki je opravila habilitacijo za mesto profesorice na področju kiparstva ter ustanoviteljica trienala keramike UNICUM.



Prejemnik Prešernove nagrade za življenske dosežke Dragan Živadinov, ministrica za kulturo Asta Vrečko (desno) in predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac (levo). Foto: STA

Dragan Živadinov pa že štiri desetletja ustvarja unikatni gledališki univerzum, ki preči različna umetniška polja. Leta 1984 je bil eden od soustanoviteljev gibanja Neue Slowenische Kunst. Njegovo Gledališče sester Scipion Nasice, ki je bilo ob skupinah Laibach in Irwin nosilni steber retroavantgardističnega gibanja, je s Krstom pod Triglavom leta 1986 postavilo enega najpomembnejših mejnikov v sodobnem gledališču in v sodobni umetnosti sploh.



Podelili so tudi nagrade Prešernovega sklada, ki so jih letos prejeli prejmejo vizualna umetnica Nika Autor, oblikovalski kolektiv Grupa Ee, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac in oblikovalec zvoka Julij Zornik.

Nagrajence sta še pred začetkom proslave pozdravili ministrica za kulturo Asta Vrečko in predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac.

Ministrica Vrečko: Ustvarjalnost vseh nagrajencev bogati našo državo

"Izrekam poklon in čestitam letošnjima Prešernovima nagrajencema za prejem najvišjega priznanja Republike Slovenije na področju umetnosti. Njuno izjemno delo je konstitentno skozi desetletja zaznamovalo slovensko kulturo in umetnost, jo sooblikovalo, prispevalo k naši mednarodni prepoznavnosti ter mnogim predstavljajo navdih. Iskrene čestitke izrekam tudi vsem nagrajencem Prešernovega sklada. Ustvarjalnost prav vsakega izmed njih bogati našo državo, pušča neizbrisen pečat in nam ponuja razmislek o družbi, v kateri živimo," je na današnji proslavi dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko in čestitala vsem nagrajencem.

Letošnje Prešernove nagrajence sta v Galeriji Cankarjevega doma pred državno proslavo sprejeli ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko in predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac. Foto: STA

Ministrica v poslanici ob kulturnem prazniku: Kultura širi meje našega sveta

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je poslanico ob letošnjem kulturnem prazniku sicer vezala na Evropsko prestolnico kulture (EPK), ki se bo prav na praznik začela v Novi Gorici in Gorici. Kultura širi meje našega sveta, ki naj bo – v skladu s sloganom EPK – brezmejen, je zaželela. Kot je zapisala ministrica, je kultura temelj povezovanja, dialoga in iskanja odgovorov na izzive časa. "Kultura gradi skupnost, nas spodbuja k ustvarjalnosti, odprtosti in solidarnosti ter nam pomaga razumeti sebe, druge in svet, v katerem živimo."

Z EPK bo Slovenija letos postavljena v središče evropskega kulturnega dogajanja, projekt pa po njenih besedah ponuja vizijo prihodnosti, v kateri kultura presega zgodovinske razlike in nacionalne meje, povezuje ljudi in skupnosti ter poziva k miru.

Kot je še poudarila Vrečko, kultura namreč ni pomembna le na praznik in ob velikih dogodkih, temveč so vsak dan "med nami ljudje, ki skrbijo za bogastvo jezika, književnosti, glasbe, filma, gledališča, arhitekture, kulturne dediščine in umetnosti v vseh njenih izrazih. Njihovo delo je neprecenljivo."

Ob tem je opozorila še, da je poleg spoštovanja njihovega dela treba imeti v mislih tudi dediščino, brez katere bi bila sedanjost drugačna. "Naša emancipacija skozi zgodovino je bila utemeljena prav na kulturi, brez tega danes ne bi govorili slovensko, živeli v svobodni in demokratični družbi ter samostojni državi," je spomnila ministrica. Foto: STA

Lotrič: Kultura je globoko vtkana v vsakdanjik

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisal, da se ob obeleževanju praznika premalokrat zavemo, kako globoko je kultura vtkana v naš vsakdanjik. Kultura ni le umetnost in dediščina, temveč tudi način, kako tkemo medčloveške odnose, je zapisal. V poslanici se je navezal na Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici in Gorici, ki se bo začela prav na praznik, in ocenil, da je kulturno povezovanje preseglo zgodovinske meje.

Opozoril pa je tudi na spreminjanje medijske zakonodaje, ki naj bo sprejeta na podlagi širokega družbenega konsenza in z mislijo na dolgoročno stabilnost medijskega prostora. Po njegovi oceni so namreč svobodni in pluralni mediji temelj zdrave družbe, saj oblikujejo kulturni prostor in omogočajo odprto, demokratično razpravo. Njihova neodvisnost je ključna za varovanje kulturne raznolikosti ter za dostop do kakovostnih in nepristranskih informacij, ki bogatijo našo skupnost in krepijo demokratične vrednote.

Spomnil je tudi na spreminjanje zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, kjer da niso upoštevali opozoril, da zakon ne odpravlja ključnih težav in da so merila za dodeljevanje dodatkov neustrezna. Kot je zapisal, se v DS zavzemajo za celovite in pravične rešitve, ki ne bodo povzročale razlikovanja med ustvarjalci.

Predsednik DS zagovarja, da mora biti kultura dostopna vsem – tudi starejšim in invalidom. "Naj nas kultura še naprej bogati, navdihuje in povezuje," je zaželel. Foto: STA