Slavnostna seja DZ se bo začela ob 19. uri, po nagovoru predsednice DZ bo sledil še kulturni program, v katerem bosta nastopila Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov.

Klakočar Zupančič pa bo že popoldne v DZ gostila sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

Po slavnostni seji DZ se bo dogajanje preselilo v Cankarjev dom, kjer bo ob 20. uri osrednja državna slovesnost, na kateri pričakujejo celotni državni vrh na čelu s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Slavnostni govornik bo predsednik vlade Golob.

Umetniški del proslave bo tokrat v znamenju oddaje Izštekani na Valu 202, ki jo pripravljajo njeni ustvarjalci na čelu z avtorjem in voditeljem oddaje Juretom Longyko. "Izštekani so pričakovanje nepričakovanega. Hoja po neuhojenih poteh. Ustvarjanje novega na temeljih preizkušenega. So prispodoba drugačnega, boljšega sveta," so ob napovedi proslave zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. To so sporočila, ki jih je v kratkih filmskih portretih zajel tudi režiser Klemen Dvornik.

Z dnevom samostojnosti in enotnosti obeležujemo dogodke 26. decembra 1990, ko je takratna slovenska skupščina razglasila rezultate plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev izreklo za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije. Sam plebiscit je bil sicer izveden tri dni prej, 23. decembra pred 34 leti.