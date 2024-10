Afera v Franciji: je bil nastop Celine Dion na odprtju olimpijskih iger lažen? #video

Celine Dion je na letošnjem odprtju olimpijskih iger v Parizu do solz ganila milijone gledalcev po vsem svetu, ko je pred Eifflovim stolpom zapela Hymne à L'amour (himno ljubezni). Njen nastop je bil vrhunec spektakularnega odprtja, ki ga je francoski predsednik Emmanuel Macron označil za "čustven vrhunec" tega športnega tekmovanja.

V petek pa je francoski časopis Liberation objavil članek, v katerem več glasbenih strokovnjakov oziroma poznavalcev glasbene industrije trdi, da Celine Dion na odprtju zagotovo ni pela v živo, ampak je bil njen nastop posnet vnaprej.

Organizatorji so ob odprtju zatrjevali, da gre za nastop v živo, zdaj pa na vprašanja o tem niso več želeli odgovarjati, so poudarili v časopisu Liberation. "To, kar smo slišali, je bil posnetek," je za časopis zatrdil skladatelj Etienne Guéreau, pritegnil mu je tonski mojster, ki je želel ostati anonimen: "Bil je stoodstoten playback, to lahko slišite od že od prvih tonov."

Kar naj bi bilo na odprtju petje Celine Dion v živo, je bil po trditvah glasbenih in tonskih mojstrov popravljen posnetek z generalke. Glasbenik in YouTuber Wings of Pegasus je opozoril, da je bilo petje Celine Dion na generalki in na odprtju do potankosti enako, kar je v praksi nemogoče, pri petju v živo vedno obstajajo razlike med nastopi.

Celine Dion pred generalko:

Nastop 56-letne Celine Dion na olimpijskih igrah je bil njena simbolna vrnitev po tem, ko je morala vse svoje nastope prekiniti zaradi hudih zdravstvenih težav, t. i. sindroma otrdelega telesa, redke nevrološke bolezni, ki jo spremljajo mišični krči, oteženo gibanje, govorjenje in s tem tudi petje.