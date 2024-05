Dokumentarec bo razkril več podrobnosti, v njem pa bo Celine Dion spregovorila tudi o svoji diagnozi sindroma otrdelega telesa. Po preložitvi več datumov svoje evropske turneje decembra 2022 je Dionova sporočila, da so ji diagnosticirali nevrološko motnjo, ki ji je močno spremenila življenje in ji povzroča krče, ki vplivajo na njeno sposobnost hoje in uporabe glasilk za petje.

Napovednik prikazuje arhivske posnetke in posnetke iz zakulisja kariere Celine Dion ter nove intervjuje s svetovno znano pevko v obdobju, ko se spopada s svojo diagnozo. V delu napovednika se Celine tudi razjoka, ko pripoveduje o nedavnih zdravstvenih težavah.

Dionova: Težko je odpovedovati šove

"Ni težko delati šovov. Težko jih je odpovedati," je Celine povedala v napovedniku. "Vsak dan trdo delam. Ampak moram priznati, da je to boj. Pogrešam šov. Ljudi, pogrešam jih. Če ne morem teči, bom hodila. Če ne morem hoditi, se bom plazila. Ne bom nehala," je povedala priljubljena pevka.

Med odsotnostjo želela dokumentirati del svojega življenja

Kot so zapisali pri Variety, ne gre za ekspanziven pogled na življenje in čase kultne pop pevke, ampak za prikaz ključnega obdobja v njeni karieri. "Dokumentarni film zajema obdobje približno enega leta in opisuje boj Dionove s sindromom otrdelega telesa, redko nevrološko motnjo, ki prizadene možgane in hrbtenjačo. V njenem primeru je bolezen ustavila njeno vsakodnevno življenje in sposobnost nastopanja," je še povzel Variety.

Kot je povedala Celine Dion, so bila zadnja leta življenja zanjo velik izziv, saj se je morala naučiti živeti z boleznijo in jo premagovati ter ji ne pustiti, da jo definira. "Med to odsotnostjo sem se odločila, da želim dokumentirati ta del svojega življenja, da bi pomagala drugim s to diagnozo," je še povedala zvezdnica.

Dokumentarni film bo izšel konec junija

Dionova, petkratna dobitnica nagrade grammy, je znana po klasični pesmi v Titaniku My Heart Will Go On, nominirana pa je bila tudi za oskarja v filmu Beauty and the Beast (Lepotica in zver). V svoji karieri je prodala več kot 250 milijonov albumov. Svoj prvi večji javni nastop po diagnozi sindroma otrdelega telesa je imela na podelitvi grammyjev leta 2024. Njen dokumentarni film bo izšel 25. junija.

