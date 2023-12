Celine Dion izgubila nadzor nad mišicami

Claudette Dion, sestra pevke Celine Dion, je za kanadski medij 7 jours razkrila, da je zdravstveno stanje njene sestre vse slabše. Ta je pred letom dni razkrila, da že trpi za sindromom togega telesa, redko nevrološko motnjo, zaradi katere je morala prenehati nastopati.

Posnetek, v katerem je razkrila svojo diagnozo:

Ob tem, da ji onemogoča nastope, motnja vse bolj vpliva na njeno vsakdanje življenje. Kot je povedala njena sestra, se ji stanje slabša in je izgubila nadzor nad mišicami.

"Še posebej mi je težko, ker je bila vedno tako zelo disciplinirana, vedno je trdo delala," je o Celine Dion dejala njena starejša sestra in dodala, da si pevka želi vrnitve na glasbene odre, a ji zdravje to onemogoča.

Sindrom toge osebe je redka in progresivna nevrološka motnja, ki povzroča toge mišice v trupu, rokah in nogah ter večjo občutljivost na hrup, dotik in čustveno stisko, kar lahko sproži mišične krče. Ljudje s tem sindromom lahko sčasoma postanejo zgrbljeni, težko hodijo in se premikajo. Številni tudi pogosto padejo, ker nimajo običajnih refleksov, da bi se ujeli. To lahko povzroči hude poškodbe. Bolniki se lahko bojijo tudi zapustiti hišo, saj lahko ulični zvoki, kot je zvok avtomobilske hupe, sprožijo krče in padce.

