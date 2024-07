Celine Dion v Parizu: se na olimpijskih igrah vrača na oder? #video

Celine Dion, ki zaradi zdravstvenih težav že od leta 2022 ne nastopa, načrtuje vrnitev, poroča Variety, njen prvi nastop po dolgem času naj bi bilo petkovo odprtje olimpijskih iger v Parizu. V francosko prestolnico je prispela v ponedeljek, v torek pa naj bi opravila generalko za otvoritveno slovesnost.

Tako so jo v torek pred hotelom obkrožili oboževalci:

Kanadska glasbena diva se je v Parizu nastanila v hotelu Royal Monceau, kjer biva tudi Lady Gaga, za katero se prav tako govori, da bo nastopila na odprtju.

Na njen nastop namignil tudi Macron

Nastop Celine Dion je v pogovoru za televizijo France 2 komentiral celo francoski predsednik Emmanuel Macron. "Menda je prispela v Pariz, to je krasno," je izjavil, "bil bi izjemno vesel, če bi bila na odprtju. Ne bom pa razkril ničesar o slovesnosti. Pripravljajo tudi presenečenje."

Ob prihodu v pariški hotel je oboževalcem delila avtograme in se fotografirala z njimi. Foto: Profimedia

Kanadski glasbeni divi so leta 2022 diagnosticirali t. i. sindrom otrdelega telesa, redko nevrološko bolezen, zaradi katere jo pestijo mišični krči, občasno pa ima tudi težave s hojo in petjem. Zaradi bolezni je lani in letos odpovedala vse koncerte v okviru svoje turneje Courage World Tour, mukotrpno pot in boj z boleznijo pa je občinstvu razkrila v dokumentarcu I Am: Celine Dion.