Čast slovenskih zastavonoš na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger Pariz 2024 je pripadla zlatemu olimpijskemu kanuistu Benjaminu Savšku in kapetanki ženske rokometne reprezentance Ani Gros. Izbranca bosta 26. julija na paradi narodov na reki Seni ponosno vihtela nacionalno zastavo in s tem predstavljala 90-člansko ekipo slovenskih športnikov in športnic ter državo Slovenijo.

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije Pariz 2024 je izbralo nosilca zastave in na podlagi številnih uspehov ter zgodovinskih dosežkov določilo dva, ki bosta v imenu vseh naših olimpijcev in olimpijk predstavljala Slovenijo. Izbira zastavonoše je vselej težka naloga, saj mora vodstvo upoštevati kar nekaj dejstev, med katerimi je prvo zagotovo prisotnost športnikov na prizorišču v času otvoritve. Hkrati udeležba ne sme vplivati na tekmovalni oz. trenažni proces prihajajočega dne. Tokrat so imeli še posebej težko nalogo, saj so poleg velikega števila individualnih športnikov in športnic v reprezentanci kar trije ekipni športi, tako v moški kot ženski konkurenci. Zato so pri izbiri upoštevali tudi razmerje med ekipami in posamezniki, ki hkrati predstavljata tako ženski kot moški del reprezentance.

Izbira je bila težka

Zagotovo štejejo tudi športni rezultati, ki jih pri obeh zastavonošah ni malo, in srčnost, ki jo premorejo vsi naši športniki. Izbira je bila težka, a verjamemo, da smo izbrali pravilno ter da nas pri tem podpira celotna olimpijska reprezentanca Slovenije.

Ana Gros je zagotovo velika vzornica vsem mladim športnicam v slovenskem in mednarodnem merilu, ki si še utrjujejo svojo športno pot. Foto: www.alesfevzer.com

Nizala je izjemne klubske uspehe

Ana Gros je kapetanka, ki je prvič v zgodovini samostojne Slovenije žensko rokometno reprezentanco povedla na olimpijske igre. Letos je nizala tudi izjemne klubske uspehe in skupaj z madžarskim Györom postala prvakinja ženske rokometne lige. Ana je najboljša strelka in igralka v zgodovini slovenskega ženskega reprezentančnega rokometa in prejemnica nagrade EHF Excellence Award v ligi prvakinj v sezoni 2022/23. Olimpijka, ki je v preteklosti blestela tako na nacionalni kot mednarodni ravni ter s klubskimi ekipami posegala po visokih mestih, je zagotovo velika vzornica vsem mladim športnicam v slovenskem in mednarodnem merilu, ki si še utrjujejo svojo športno pot. Ne boji se posegati po visokih ciljih, ki jih z neomajnim trudom, zagnanostjo in odrekanjem tudi doseže. Njen nastop na in ob igrišču odraža njen timski duh in spoštovanje do soigralk, strokovnega štaba ter navijačev.

Benjamin Savšek je zagotovo eden izmed najboljših slovenskih športnikov, ki že več let niza športne uspehe. Foto: www.alesfevzer.com

Benjamin Savšek je idealen primer vsestranskega športnika

Dobitnik prve zlate olimpijske kolajne za slovenski kanuizem Benjamin Savšek je zagotovo eden izmed najboljših slovenskih športnikov, ki že več let niza športne uspehe in od leta 2012 zaseda visoka mesta na poletnih olimpijskih igrah. V svoji bogati športni karieri je osvojil eno olimpijsko kolajno, devet kolajn na svetovnih prvenstvih in 12 na evropskih prvenstvih. Od tega jih je bilo kar 11 zlatih. Benjamin Savšek je idealen primer vsestranskega športnika, saj predstavlja kombinacijo športne vrhunskosti ter izjemne osebe. Njegova predanost športu je vidna na vsakem koraku, s svojo dobrosrčnostjo, dosežki in vrednotami pa je z leti postal vir navdiha številnim mladim športnim talentom.

Nosilci slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger:

1992 Albertville Franci Petek

1992 Barcelona Rajmond Debevec

1994 Lillehammer Jure Košir

1996 Atlanta Brigita Bukovec

1998 Nagano Primož Peterka

2000 Sydney Iztok Čop

2002 Salt Lake City Dejan Košir

2004 Atene Beno Lapajne

2006 Torino Tadeja Brankovič

2008 Peking Urška Žolnir

2010 Vancouver Tina Maze

2012 London Peter Kauzer

2014 Soči Tomaž Razingar

2016 Rio de Janeiro Vasilij Žbogar

2018 Pyeongchang Vesna Fabjan

2020 Tokio Eva Terčelj in Bojan Tokić

2024 Pariz Ana Gros in Benjamin Savšek



