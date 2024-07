Izbruhnil še en konjeniški škandal, tudi Britanka ostala brez OI

Danes je britansko javnost osupnil štiri leta star videoposnetek, na katerem je mogoče videti, kako nosilka šestih olimpijskih odličij Charlotte Dujardin z bičem po nogah tepe konja. "Posnetek prikazuje trenutek slabe presoje na treningu, ki pa nikakor ne kaže tega, kako običajno treniram in ravnam s konji. Iskreno obžalujem svoje dejanje, globoko se ga sramujem in sem skrušena, da sem razočarala vse, vključno z britansko reprezentanco, navijači in pokrovitelji," je sporočila 39-letna Britanka.

Potem ko je videoposnetek njenega neprimernega ravnanja s konjem zakrožil po svetovnem spletu, sta preiskavi sprožili tako mednarodna kot tudi britanska konjeniška zveza. Jahalko, ki je na igrah v Londonu leta 2012 s konjem Valegrom osvojila dve zlati kolajni v posamični in ekipni dresuri, v Riu de Janeiru leta 2016 zlato in srebro ter nazadnje v Tokiu s konjem Giem leta 2021 še dve bronasti odličji, so tudi nemudoma izključili iz britanske olimpijske reprezentance.

