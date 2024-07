V danskih medijih je v začetku tedna ogromno prahu dvignila zgodba jahalke Carine Cassøe Krüth, ki bi morala na olimpijske igre odpotovati kot rezerva danske ekipe v dresurnem jahanju. Devetintridesetletnica se je pred naznanitvijo olimpijske zasedbe odločila za umik iz osebnih razlogov.

Vzrok se skriva v njenem neprimernem ravnanju s konjem na enem od treningov iz leta 2022. Posnetek nedopustnega obnašanja Skandinavke je prišel v roke danske jahalne zveze, ki je olimpijko prijavila disciplinski komisiji zveze. Na posnetku naj bi Cassøe Krüth grdo in trdo trenirala žival, poročajo danski mediji, ruski Sport-express je zapisal, da naj bi žival tepla z lopato.

"Lahko potrdim, da so nam poslali videoposnetek, zaradi katerega smo Carino Cassøe prijavili disciplinski komisiji danske jahalne zveze," je za danski TV 2 Sport dejal direktor zveze Morten Schramm Rodtwitt. Kakšna bo kazen, še ni znano.

Danka pravi, da video iz februarja 2022 ne odraža njene trenerske prakse. Foto: Guliverimage

"Video je iz enega od treningov iz februarja 2022, na njem je vidno moje napačno vedenje, za katerega mi je zelo žal in ga globoko obžalujem, saj to zagotovo ni način, na katerega treniram konje. 8. julija sem se odločila, da umaknem kandidaturo za olimpijske igre. Danska ima v Parizu neverjetno močno ekipo v dresurnem jahanju in zelo se veselim, da bom spremljala močno predstavitev svojih nadarjenih reprezentančnih kolegov," se je jahalka za dansko televizijo posula s pepelom.

Cassøe Krüth je Dansko na olimpijskih igrah v preteklosti že zastopala, pred tremi leti je v Tokiu na ekipni tekmi zasedla četrto, na individualni pa sedmo mesto. Leta 2022 se je veselila naslova ekipne svetovne prvakinje.