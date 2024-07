Olimpijska vas v Parizu uradno odprla vrata

Naselje, ki bo med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami začasni dom za številne športnike in spremljevalce z vsega sveta, sicer ni samevalo niti pred uradnim odprtjem, tam so bili že prej predstavniki posameznih olimpijskih komitejev in reprezentanc, ki so urejali podrobnosti bivanja svojih športnikov.

A uradno je vas odprla vrata danes ob 8. uri zjutraj.

"To je poseben trenutek. Vas bo zaživela, res je, da so bili ljudje tu že prej, a danes se bo začela zares polniti," je za AFP dejal Andre-Pierre Goubert, vodja francoske delegacije na igrah.

V 52 hektarov veliko stanovanjsko naselje na severnem delu mesta, na območju Saint-Denisa in Saint-Ouena, se bo po pričakovanjih prirediteljev že danes vselilo več sto prebivalcev, morda že tisoč. Prostora je skupno za 14.500 udeležencev iger. Med njimi pa ne bodo samo športniki, pač pa bo med igrami tam tudi 4000 drugih udeležencev, kot so sodelavci pri izvedbi tekmovanj in prostovoljci. Teh bo 1500, vsaka reprezentanca bo imela lastno ekipo prostovoljcev.

