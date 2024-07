Slovenke na zadnjem testu

Rokometašice so do ponedeljkovega zbora v prestolnici opravile z dvema ciklusoma priprav. Zadnjega so zaključile minulo soboto s pripravljalno tekmo v Györu, na kateri so prikazale dva različna polčasa. V prvem so igrale zadržano, drugi pa je že nakazoval, česa vsega so izbranke selektorja Dragana Adžića sposobne.

Pred sobotno potjo na prizorišče olimpijskih iger bodo Slovenke to sredo ob 18.30 na Kodeljevem odigrale pripravljalno tekmo z Brazilijo. Da so Brazilke tekmice po meri pove že dejstvo, da bodo v Parizu nastopile na sedmem zaporednem športnem veledogodku. "Brazilija je izkušena reprezentanca, prava tekmica. To je pokazala na pripravljalni tekmi v Nemčiji, ko je zmagala s petimi zadetki prednosti. Naša ekipa potrebuje takšne tekme, četudi brazilski slog igre ni preveč podoben tistemu, ki ga gojijo skandinavske ekipe ali Korejke, ki nas čakajo na olimpijskih igrah,” se na zadnji preizkus moči ozira Adžić in pristavi: “Mi se bomo posvečali predvsem naši igri in dogovorom, ki smo jih dorekli. Rezultat ne bo primarnega pomena. Popraviti bomo skušali stvari, ki na Madžarskem niso bile najboljše."

Pripravljalne tekme

