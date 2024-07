Telekom Slovenije s kampanjo za športno podporo olimpijcem #video

Telekom Slovenije je za čas olimpijskih iger pripravil kampanjo, ki naslavlja žaljive komentarje na spletu in spodbuja navijače #NavijajmoPametno. Del kampanje je tudi pesem, ki so jo poimenovali Spodbudnica, ki naj bi navijače spodbudila, da navijajo pametno, obenem pa gre za sporočilo podpore slovenskim olimpijcem.

Kot pravijo pri Telekomu, želijo navijače spodbuditi, da navijajo pametno in premišljeno. Športniki so v digitalnem svetu namreč pogosto tarče diskreditacij, žaljivk, različnih opazk, negativnih komentarjev, tudi sovražnega govora.

Negativni komentarji in žaljivke, napisani v digitalnem svetu, športnike bolijo enako, kot jih boli vsak poraz, ter vplivajo na njihovo motivacijo, so prepričani v podjetju.

V telekomunikacijskem podjetju so v projekt vključili tudi Janjo Garnbret, Tineta Urnauta in Anito Horvat, ki z odločnimi tleski sovražne komentarje na svoj račun spreminjajo v spodbudna sporočila. Vse to je pospremila pesem Spodbudnica, ki jo izvaja Katja Sever Kržič.

