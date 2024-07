Novak Đoković s porazom v finalu Wimbledona v letošnji sezoni ostaja brez turnirske lovorike, kar se mu ni zgodilo že dolga leta. Srbski zvezdnik je v svojih izjavah poudarjal, da se ponavadi po takšnih obdobjih dvigne in postane še močnejši. Ali to pomeni, da bo pravo moč pokazal na olimpijskem turnirju v Parizu?

Mineva že 18 let, odkar Novak Đoković v sezoni ni osvojil teniškega turnirja. Vse od leta 2006 se mu ni zgodilo, da ni osvojil vsaj enega turnirju, a za zdaj se mu takšen scenarij obeta letos. Večkrat je že bil blizu, najbližje je bil v finalu Wimbledona, kjer ga je po treh nizih presenetljivo zlahka premagal Carlos Alcaraz in mu s tem preprečil, da bi še osmič zmagal na sveti travi in osvojil 25. zmago na turnirjih za grand slam.

Sedemintridesetletni teniški igralec je v svoji karieri dobil 98 turnirjev in je tudi rekorder v zmagah na turnirjih za grand slam (24) in v zmagah na turnirjih serije masters (40). Lani je zmagal na sedmih turnirjih, najboljšo sezono pa je imel leta 2015, ko je v vitrino pospravil 11 turnirskih lovorik. Na svetovni lestvici je trenutno na drugem mestu, pred njim je 15 let mlajši Italijan Jannik Sinner, za ovratnik pa mu na tretjem mestu diha 16 let mlajši Carlos Alcaraz.

Novak Đoković si je na OP Francije poškodoval koleno, zdaj bo na igriščih Roland Garrosa v sklopu olimpijskih iger poskušal doseči velik uspeh. Foto: Guliverimage

Vrača se na mesto, kjer se je pred tedni poškodoval

A Novak ima pred seboj že nove cilje. Prvi med njimi je olimpijsko zlato, ki ga bo poskusil osvojiti na olimpijskih igrah v Parizu. Đoković zlate olimpijske medalje še nima, bron iz leta 2008 pa ga očitno še zdaleč ni zadovoljil. Velik cilj bo poskušal uresničiti na igriščih Roland Garrosa, kjer je pred kratkim staknil poškodbo in moral odstopiti z OP Francije.

"Namen imam igrati na olimpijskih igrah in upam, da se bom imel priložnost boriti za medaljo. Očitno na povsem drugi podlagi (pesek, op. p.). Vračam se na mesto, kjer sem se pred nekaj tedni poškodoval. Videli bomo, kako se bom počutil fizično in psihično," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki se še kako zaveda, da bo težko doseči ta cilj.

Foto: Guliverimage

"Ne grem prvič skozi takšno obdobje"

Največjo oviro bosta zanj predstavljala Jannik Sinner in Carlos Alcaraz, za katera se zdi, da počasi prevzemata vrh svetovnega tenisa in sta znanilca nove generacije. Beograjčan ve, da bo moral igrati veliko boljši tenis kot v finalu Wimbledona.

"Delal bom na tem. Ne grem prvič skozi takšno obdobje v življenju. V življenju sem imel veliko različnih izkušenj. Ko se soočam s težavami, se ponavadi dvignem, nekaj naučim in postanem še močnejši. To bom tudi naredil," je po porazu v Wimbledonu na novinarski konferenci razlagal teniški as.

Sicer pa je znano, da je Đokoviću igranje za svojo državo v izjemno čast in ponavadi za Srbijo da še več od sebe. Olimpijske igre v Parizu bodo zanj že pete.

