Kaj se je v zakulisju dogajalo med Đokovićem in Alcarazom?

Carlos Alcaraz še vedno kaže veliko spoštovanje do Novaka Đokovića. Srba je pred dvobojem spustil naprej, da prvi stopi na igrišče, in dejal: "Ne vem, kakšna so pravila."

Carlos Alcaraz je v nedeljo presenetljivo gladko premagal Novaka Đokovića, enega najboljših igralcev, in še drugič zapored zmagal na najprestižnejšem turnirju na turneji. Takšno prevlado mladega Španca ni pričakoval praktično nihče, saj je dvoboj trajal le dve uri in pol, končal pa se je po treh nizih 6:2, 6:2, 7:6 (4). Ta poraz je lahko pokazatelj, da prihaja do spremembe na vrhu svetovnega moškega tenisa.

Za razliko od lani, ko sta v finalu z Đokovićem igrala epski dvoboj, ta je trajal pet nizov, je Carlos Alcaraz v letošnjem finalu Novaka Đokovića sprehajal po igrišču in bil boljši v vseh segmentih igre. Bili smo priča igri, ki je ni pričakoval nihče. Tudi Srb je po koncu dvoboja priznal, da ga je nasprotnik nadigral in da ni imel nobenih možnosti.

Carlos Alcaraz je prikazal izjemen tenis. Foto: Guliverimage

Padajo že novi mejnik

Komaj 21-letni Carlos Alcaraz je po Rogerju Federerju postal šele drugi igralec, ki je zmagal na uvodnih štirih finalih za grand slam in postal šele šesti igralec v novejši dobi tenisa, ki mu je v isti sezoni uspelo zmagati OP Francije in Wimbledon. To je pred tem uspelo le še Rodu Laverju, Bojrnu Borgu, Rafaelu Nadalu, Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću. Z zmago Jannika Sinnerja na OP Avstralij in z zmago Alcaraza v Parizu in Londonu se končno zdi, da moški tenis pripada novi generaciji.

Đokoviću še vedno manjka težko želena 25. lovorika na turnirjih za grand slam, saj bi s tem postal tako v moški kot tudi ženski konkurenci igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam. Trenutno je izenačen z legendarno Avstralko Margaret Court, še vedno pa v Wimbledonu za eno zmago zaostaja za Rogerjem Federerjem, ki je v All England Clubu slavil osemkrat.

Med njima je že od nekdaj veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage

Dejstvo je, da so 37-letnega Srba ujela leta in se bo zmeraj težje boril z mlajšimi tekmeci ter se bo moral vse bolj potruditi, da bo lahko še naprej zmagoval na največjih turnirjih. To je bilo videti predvsem po nedeljskem dvoboju, ko je bil Španec močnejši, hitrejši in tudi njegova igra je bila ustvarjalnejša. Jasno je, da ima Đoković danes vsaj enakovrednega nasprotnika.

Alcaraz je zelo izboljšal svoj začetni udarec. Tudi Đoković je priznal, da ne pomni, kdaj bi "Čarli" serviral tako dobro. Ima izjemen forehnad in prefinjen občutek za krajšanje žogic. Za tako mladega igralca, ki je odraščal na peščeni podlagi, je bilo predvsem zanimivo videti, kako dobro se je znašel na travi proti enemu najboljših igralcev vseh časov. Prav tako se zna soočiti z velikim pritiskom dvoboja. V tretjem nizu je v deseti igri zapravil tri žogice za zmago … Zdelo se je, da je podlegel pritisku, a nato že v podaljšani igri pokazal, kdo je glavni na igrišču.

Ne pozabimo, Đoković je bil operiran

Na drugi strani pa vsekakor ne smemo podcenjevati Novaka Đokovića. Spomnimo, da je malo več kot pred mesecem prestal operacijo kolena in se moral zaradi poškodbe umakniti z OP Francije. Prav tako vse do zadnjega ni vedel, ali bo lahko sploh igral v Wimbledonu. Kljub temu mu je na koncu uspelo priti do finala.

A da ga bo nasprotnik tako nadigral, verjetno tudi sam ni pričakoval. Za Beograjčana je bil to vse prej kot lahek turnir, saj nikakor ni mogel najti skupnega jezika z navijači, težko pa je našel svoj najboljši tenis, ki ga je igral še lani. A povsem razumljivo, saj je že pravi mali čudež, da se je lahko tako hitro vrnil po operaciji.

Zagotovo je bil to boleč poraz za Novaka Đokovića, a spomnimo, da je imel pred kratkim operacijo kolena. Foto: Guliverimage

Đoković ni izgubil že zadnjih 15 let, a …

Tim Henman, nekdanji vrhunski igralec in polfinalist Wimbledona, je povedal, da po njegovem mnenju Đoković na takšen način ni izgubil že zadnjih 15 let. Kljub temu pa ga ne moremo odpisati. Večkrat se je že vrnil in za zdaj ne razmišlja o tem, da bi se športno upokojil. Namerava igrati vse do takrat, ko se bo lahko enakovredno boril z najboljšimi igralci. In tudi ciljev mu ne manjka. Pogleduje že proti olimpijskim igram v Parizu, kjer si želi osvojiti zlato.

