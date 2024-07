Finec in Britanec najboljša na sveti angleški travi

Nepostavljena Finec Harri Heliövaara in domačin Henry Patten sta zmagovalca teniškega grand slama v Wimbledonu med moškimi dvojicami. V finalu sta premagala 15. nosilca Avstralca Maxa Purcella in Jordana Thompsona s 6:7 (7), 7:6 (8), 7:6 (9). Za 35-letnega Finca in 28-letnega Britanca je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.