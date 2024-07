Alcaraz odprl srce glede popolne nedelje, Angleži so mu namenili žvižge

To bo prav posebna nedelja. Španci bi lahko dočakali dve odmevni zmagi, po katerih bi proslavljali zmagovalca Wimbledona in evropske nogometne prvake. Lahko bi se zadovoljili z enim izmed omenjenih uspehov, lahko pa ostanejo tudi brez.

Najprej bo na delu Carlos Alcaraz. Mladi španski teniški as brani naslov v Wimbledonu. V Londonu mu gre odlično. Uvrstil se je v nedeljski finale, kjer bo tako kot lani prekrižal lopar z Novakom Đokovićem, po dvoboju pa se bo preselil pred televizijske zaslone in spremljal dogajanje v Berlinu, kjer se bodo njegovi rojaki potegovali za rekordni četrti evropski naslov v nogometu.

A huge weekend for Spain 🎾⚽️



Ahead of his #Wimbledon final, Carlos Alcaraz wishes @SEFutbol luck for their showdown with England 🇪🇸#EURO2024 | @Wimbledon pic.twitter.com/gDmzN7PjkR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 13, 2024

"Kaj naj rečem? Spremljam vas od prve tekme pa do zdaj, trpim skupaj z vami in vas podpiram. Upam, da bo nedelja poseben dan tako zame kot tudi za vas. Pošiljam vam velik objem, gremo do konca. Vamos!," je nasmejani Alcaraz zaželel veliko sreče nogometašem, ki jih na Olimpijskem stadionu v Berlinu ob 21. uri čaka sklepno dejanje Eura, težko pričakovana bitka z Angleži.

Tako je Carlos Alcaraz "razburil" občinstvo v Wimbledonu, ko je dejal, kako se v nedeljo obeta velik dan za Španijo in vse skupaj podkrepil z Eurom 2024, nato pa po številnih žvižgih domačega občinstva diplomatsko dodal, kako ni rekel, da bo Španija v finalu Eura premagala Anglijo, ampak kako zabaven bo ta dan.

"I didn't say Spain is going to win, I'm just saying it's going to be a really fun day" 😂



Carlos Alcaraz, ever the diplomat 👏#Wimbledon pic.twitter.com/s1HZQrN8ZC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Ko je Carlos Alcaraz v polfinalu Wimbledona premagal Danila Medvedeva, je nato v intervjuju dejal, kako lepo bi bilo dočakati dvojno nedeljsko zmago za španski šport. Njegove besede niso bile všeč angleškim ljubiteljem športa, sledilo je nemalo žvižgov. Španski nogometaši se bodo namreč v finalu Eura pomerili prav z Anglijo. Foto: Reuters

Alcaraz je sicer velik ljubitelj nogometa, na polfinalnem dvoboju Wimbledona pa je omogočil ogled srečanja hrvaškemu kapetanu Luki Modriću, dolgoletnemu asu madridskega Reala. Hrvat, ki je sedel v delu častne lože, namenjeni Alcarazovim povabljencem, je prinesel srečo Špancu. Na tem Euru je na lastni koži izkusil moč španskih nogometašev, ki so v uvodnem nastopu prav v Berlinu s 3:0 povsem zasenčili slovenske sosede.

Carlos Alcaraz je na polfinalni dvoboj v London povabil tudi hrvaškega nogometnega zvezdnika Luko Modrića. Foto: Reuters

Za Alcaraza, njegova vzdevka sta Carlitos in Charly, bodo v nedeljo odkrito stiskali pesti v taboru španske nogometne reprezentance. Alvaro Morata, napadalec madridskega Atletica, dobro pozno najboljšega španskega teniškega igralca.

⚽️ Morata 🤝 Alcaraz 🎾



Will Spain take home the #EURO2024 and @Wimbledon men's trophy? 🏆 pic.twitter.com/XJEzV5E9oh — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 13, 2024

"Kako si, Charly? Gotovo se spomniš, kako sem ti pred Eurom govoril o tem, da te ne bom mogel povabiti na finale v Berlin, ker boš moral na tisti dan igrati drugi finale. Upam, da bo nedelja nepozabna za vso Španijo. Navijali bomo zate z vsem srcem. Upam, da se bomo srečali prihodnji teden v Madridu in skupaj proslavljali," si klubski soigralec Jana Oblaka želi sanjskega scenarija, da bi v nedeljo najprej Alcaraz ubranil naslov v Wimbledonu, nato pa bi Španci na Euru zmagali še sedmič zapored, to bi bil nov rekord tekmovanja, vzeli mero Angležem in se četrtič povzpeli na evropski nogometni prestol. Tudi to bi bil nov rekord.