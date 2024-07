Alcaraz bo v ponovitvi lanskega finala branil lovoriko proti Đokoviću

V petek sta bila v moškem delu teniškega turnirja na sporedu oba polfinalna dvoboja. Carlos Alcaraz je v prvem s 3:1 v nizih odpravil Danila Medvedjeva, Novak Đoković pa v drugem s 3:0 Lorenza Musettija. To pomeni, da bomo v All England Clubu v nedeljo spremljali ponovitev lanskega finala, ko se je lovorike po petih nizih veselil Španec.

Enaindvajsetletni Alcaraz je bil v polfinalu drugo leto zaporedoma boljši od Rusa Medvedjeva s 6:7, 6:3, 6:4 in 6:4, šestnajst let starejši Đoković pa je ugnal Italijana Musettija s 6:4, 7:6 in 6:4. Španec bo imel v finalu, ki se bo v nedeljo začel ob 15. uri, priložnost za drugi zaporedni naslov v Wimbledonu in četrtega na največjih turnirjih. Pred dobrim mesecem je osvojil Roland Garros, 2022 pa je bil najboljši v New Yorku.

Đoković ima v svoji zbirki naslovov 24 grand slamov, od tega sedem Wimbledonov, to pa je šele njegov prvi finale letos. V 2024 je trikrat igral v polfinalu in vse tri izgubil.

Alcaraz je bil v uvodu živčen

Alcaraz je bil po polfinalni zmagi odlično razpoložen. Do finala se je prebil z nič kaj briljantnimi predstavami; dvakrat je izgubil prvi niz, že v tretjem krogu je za zmago potreboval pet nizov, zgolj v prvih dveh nastopih pa je igral tri nize. "Danes sem bil na začetku zelo živčen. Ves prvi niz napetost ni popustila, šele sredi drugega niza, ko sem povedel 3:1, sem našel pravi ritem. Na koncu sem igral res dober tenis. Takih napak v finalu ne smem ponoviti," je dejal Alcaraz.

Carlos Alcaraz bo branil lovoriko. Foto: Guliverimage

"Mislim, da bo v nedeljo dober dan za Španijo," je nadaljeval igralec iz Murcie in na tribunah All England Cluba sprožil val negodovanja. Španija bo namreč v nedeljo zvečer v finalu evropskega nogometnega prvenstva igrala prav proti Angliji. "Ne, nisem hotel reči, da bo Španija zmagala. Vem pa, da bo zanimiv in zabaven dan," je dodal Alcaraz.

Srbski as se veseli novega finala s Špancem

Đoković, ki je v Parizu predal četrtfinale zaradi poškodbe kolena in nato izpustil vse pripravljalne turnirje pred Wimbledonom, je v polfinale prišel svež, saj njegov tekmec v četrtfinalu, Avstralec Alex De Minaur, ni bil zmožen za igro. Do desetega finala v Wimbledonu in sedemintridesetega na turnirjih za grand slam je Srb prišel po slabih treh urah igre, po zmagi pa je povedal: "Veselim se novega dvoboja s Carlosom v finalu. Potrudil se bom, da bo izid drugačen kot lani, ne morem pa tega obljubiti, saj je Alcaraz res kompleten igralec na vseh podlagah."

"Zame je uvrstitev v finale Wimbledona vedno nekaj posebnega, saj sem kot otrok treniral, da bi nekoč osvojil ta turnir, nastop na osrednjem igrišču pa je verjetno želja vsakega tenisača na svetu. Srečen sem, da mi je to znova uspelo," je dodal Đoković.

Polfinale Carlos Alcaraz (Špa/3) - Danil Medvedjev (Rus/5) 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:4;

Novak Đoković (Srb/2) - Lorenzo Musetti (Ita/25) 6:4, 7:6 (2), 6:4.

