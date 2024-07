Deseti dan turnirja v Wimbledonu je bil v ospredju četrtfinalni dvoboj Novaka Đokovića, sedemkratnega zmagovalca tega turnirja. Đoković bi se moral po napetem in čustvenem obračunu s Holgerjem Runejem, kjer je kritiziral del občinstva zaradi pomanjkanja spoštovanja, pomeriti z Alexom de Minaurjem, ki pa je dvoboj zaradi poškodbe zapestja odpovedal.

Novak Đoković pri 37 letih lovi osmi naslov v Wimbledonu, s čimer bi se izenačil z rekordom Švicarja Rogerja Federerja, in rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Đoković, ki pri 37 letih lovi osmi naslov v Wimbledonu, s čimer bi se izenačil z rekordom Švicarja Rogerja Federerja, in rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam, se bo v petek v polfinalu meril z današnjim zmagovalcem četrtfinala Italijanom Lorenzom Musettijem, ki je z uvrstitvijo v polfinale dosegel največji uspeh doslej na turnirjih velike četverice. A pot ni bila lahka, s 13. nosilcem iz ZDA je opravil šele po petih nizih s 3:6, 7:6 (5), 6:2, 3:6, 6:1.

A Musetti masterpiece 🎨



Lorenzo Musetti defeats Taylor Fritz 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1 in a stunning performance to set up a semi-final meeting with Novak Djokovic 👀#Wimbledon pic.twitter.com/xTAwFwkr9H — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2024

Musetti je še tretjič v letošnji izvedbi Wimbledona izgubil prvi niz, a je nato dobil naslednja dva. Fritz pa je z uspešnim odvzemom servisa dobil četrtega in tako dvoboj podaljšal še v peti niz.

Fritz, ki je pred tem premagal tudi Alexandra Zvereva, pa je nato povsem popustil v odločilnem nizu. Italijan je povedel s 5:0 in videti je bilo, da bo niz celo dobil brez izgubljene igre. Američan tega vendarle ni dovolil, a je lahko le ublažil poraz, zadnji niz se je končal s 6:1. "Danes sem verjetno igral najboljši tenis doslej, še posebej ob koncu," je bil zadovoljen Italijan.

Zdaj ga čaka še precej težja naloga. V dosedanjih šestih dvobojih z Đokovićem je zmagal le enkrat, nazadnje pa sta se pomerila prejšnji mesec na Rolandu Garrosu, ko je Srb slabo začel, a po preobratu zmagal v petih nizih. "Đoković bolje pozna igrišča tu kot jaz. Legenda je in počne nepredstavljive stvari. Zavedam se, da me čaka izjemno težak izziv, a tudi jaz sem bojevit in se ne predajam. Obljubim lahko, da bom dal vse od sebe," je polfinale napovedal Italijan.

Prvi polfinalni par sestavljata tretji nosilec Španec Carlos Alcaraz in petopostavljeni Rus Danil Medvedjev.

Četrtfinale: Lorenzo Musetti (Ita/25) : Taylor Fritz (ZDA/13) 3:6, 7:6 (5), 6:2, 3:6, 6:1;

Novak Đoković (Srb, 2) : Alex de Minaur (Avs, 19) - predaja

