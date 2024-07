Kazahstanka Elena Ribakina in Čehinja Barbora Krejčikova sta zadnji polfinalistki teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V današnjih četrtfinalnih dvobojih je Ribakina premagala Ukrajinko Elino Svitolino, Čehinja je bila boljša od Latvijke Jelene Ostapenko.

Nekdanja zmagovalka Wimbledona, Elena Ribakina je na igriščih All England Cluba slavila leta 2022, letos pa ima status četrte nosilke, je brez težav prišla do polfinala. Elino Svitolino je premagala s 6:3 in 6:2, dvoboj z 21. nosilko je trajal le dobro uro.

Nekaj več dela je imela 31. nosilka Barbora Krejčikova, a je tudi zmagala v dveh nizih. Zmagovalka Pariza leta 2021, ki pa v Wimbledonu do danes še nikoli ni prišla do polfinala, je premagala Jeleno Ostapenko s 6:4, 7:6 (4).

Ribakina in Krejčikova bosta sestavljali prvi polfinalni par Wimbledona, za drugo vozovnico v finale pa se bosta borili Hrvatica Donna Vekić in sedmopostavljena Italijanka Jasmine Paolini.

Četrtfinale: Barbora Krejčikova (Češ, 31) – Jelena Ostapenko (Lat, 13) 6:4, 7:6 (4);

Elena Ribakina (Kaz, 4) - Elena Svitolina (Ukr, 21) 6:3, 6:2

